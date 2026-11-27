El martes 24 de noviembre se realizó la gala de elección y coronación de Miss Universo 2026, considerado uno de los eventos de belleza más importantes en el mundo. En la edición número 75 del certamen, llevada a cabo en San Juan, capital de Puerto Rico, participaron 116 candidatas de igual número de países.

Inicialmente fueron seleccionadas 30 semifinalistas, luego el grupo se decantó en 12, ramillete en el que quedó Colombia, con María Alejandra López. Y finalmente fueron escogidas cinco.

Jennifer Barreto, de Puerto Rico, la anfitriona, fue elegida como ganadora. República Dominicana quedó de virreina o primera finalista, con Melissa Núñez; y Clara Vegas Goetz, de Venezuela fue segunda finalista. Filipinas quedó tercera finalista, representada por Bea Millan-Windorski, y Nueva Zelanda con Georgia Waddington ocupó fue la cuarta.

La ubicación de Venezuela dejó un sinsabor en algunos expertos, ya que la consideraban fija ganadora. Algunos atribuyeron que no hubiera alcanzado la corona al vestido que lució y que no estaba dentro del estilismo, que usualmente se ve en los reinados de belleza.

Surgieron memes con el vestido de la venezolana y personalidades como Alicia Machado, ex Miss Universo, expresaron su opinión acerca de la responsabilidad del atuendo en la victoria fallida de su compatriota.

"Me da mucha vergüenza", diseñador de Miss Venezuela

El diseñador Ángel Sánchez, quien creó el vestido con el que se presentó la venezolana, habló en varias entrevistas sobre la situación y aunque admitió aspectos como que le quedaba grande, atribuyéndolo a una baja de peso rápida de la candidata, no cree que este hubiera sido tan determinante como para no darle la corona.

“Puerto Rico no era la ganadora”, dijo en su conversación en Shirley Varnagy en Onda La Superestación, donde reiteró que Venezuela debió llevarse la corona.

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“Yo no tenía planes de volverme a involucrar con este tipo de eventos, porque yo sé que mi estética a veces no corresponde con este tipo de eventos, ¿no? Pero con Clara sentía algo distinto y sentí que toda Venezuela estaba con ella, y yo quería poner mi granito de arena. Me resulta algo tan horrible, que me da mucha vergüenza que haya pasado, que Clara la haya perjudicado involuntariamente con esto”, puntualizó el reconocido diseñador.

“Mi intención fue hacer un vestido. Claro, tuve muy poco tiempo, una decisión que nació a último momento y no hubo la oportunidad de hacer unas últimas pruebas, y yo entiendo que el vestido le quedó grande. No sé, tengo que hablar con ella. Tiene que haber rebajado mucho porque en la prueba que ella vino, no la final, le quedaba apretado. Entonces se le soltó un poquito y luego cuando la vi en el escenario, sí, efectivamente, el vestido le quedaba grande. Yo no creo que ella haya perdido por el vestido, pero le quedaba grande (…) Tengo que asimilar eso”

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Mencionó que en una próxima oportunidad se asegurará de tener tiempo para las pruebas que sena necesarias pero evitar sitauciones como esta

“Mi intención fue apoyar, pero ahora resulta que soy el malo de la película. Me han responsabilizado de cosas que yo no creo… Por más feo que hubiera podido ser mi vestido, a ella no le quitaron la corona por eso”.

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En ‘A mi me parece podcast’, el creador volvió a referirse al tema reafirmando su posición.

“Nunca pensé que mi vestido iba a ser crear esta controversia, crear este desastre. Pido disculpas porque descalificar a Clara por un vestido con los méritos que ella había logrado, con su personalidad, con su carisma, con su elegancia, con su cuerpo… no hay derecho. Le respondo: Puerto Rico no era la que tenía que ganar. Clara era, con vestido o sin vestido”.

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De otro lado, en espacios como el del periodista Rodner Figueroa consideraron con sus panelistas expertos que el vestido sí influyó en la decisión del jurado.

"Suficiente con el vestido", Miss Venezuela

La reina de Venezuela puso punto final a la controversia a través de un mensaje que difundió en sus historias de redes sociales donde expresó: “Suficiente con el vestido me rompe el corazón que sigamos dándole vueltas a que si si que si no cuando lo que realmente importa es mi desempeño, mi respuesta, y todo el esfuerzo y amor de mi entrega. Me duele mucho que nos enfoquemos en algo tan superficial. Me duele mucho.”

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En una de sus publicaciones en su feed se mostró agradecida y satisfecha con su papel en el concurso y destacó la creación de Angel Sánchez al escribir: “Vestida de fuerza, historia y propósito. Representado a la guerrera venezolana. Llevar Inspiración en la noche final fue honrar la resiliencia de todo un país y el talento infinito de Ángel Sánchez, quien regresó a este escenario para regalarle a Venezuela una pieza inolvidable. Gracias por creer, por acompañar y por estar hacerme sentir invencible en cada paso”.

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