“Vi la muerte”, periodista de Caracol Televisión habló de su lucha contra el cáncer

Los Informantes, programa de análisis y opinión de Caracol Televisión, cuenta con la dirección de María Elvira Arango y con un grupo de periodistas que se encargan de contar historias a través de crónicas, perfiles y entrevistas. Precisamente, fue una integrante del equipo quien, en días recientes, recordó su experiencia con el cáncer.

La lucha de ‘La Nena’ Arrázola contra el cáncer

María del Rosario Arrázola, conocida como ‘La Nena’, habló en el podcast Frecuencia femenina sobre su primer diagnóstico sobre el cáncer de seno, al que calificó como “impactante”, teniendo en cuenta la crudeza de la que siempre.

“Es un trago que uno no quiere pasar y fue un proceso muy fuerte, pero no fue catastrófico”, expresó inicialmente.

A pesar de su tratamiento, ‘La Nena’ Arrázola comenzó a desmejorar en su salud y los médicos que la atendían se dieron cuenta que cáncer había hecho metástasis en el hígado y también afectó la vesícula.

“Ahí comenzó el deterioro. Yo sentía que quedaba muy poco porque la metástasis me iba a liquidar (...) Vi la muerte (...) Yo sentía que era una infamia y una injusticia, que mi familia ni yo tendríamos por qué estar pasando por eso”, agregó la periodista de Los Informantes.

‘La Nena’ Arrázola y la clave de su recuperación

Contra todo pronóstico y luego de someterse a un tratamiento médico en México, que ayudaron a costear sus familiares, la comunicadora de Caracol Televisión logró sanarse y ahora goza de buena salud.

Aunque ‘La Nena’ Arrázola reconoce la importancia de la medicina en su curación, durante la charla con Frecuencia femenina reiteró la importancia de su fe y la de sus seres queridos.

“Ahí aprendí una cosa, que es vivir en lo sobrenatural porque en lo natural no tenía cómo vivir. Dimos el paso a lo sobrenatural, y digo dimos porque eso lo hicimos todos, y ahí fue donde nos mantuvimos, pero eso lo entendí mucho tiempo después, cuando fuimos a una cita médica en Cartagena. Ese día el doctor miraba el monitor, hacía gestos, le decía a la enfermera que trajera exámenes, me miraba y todo parecía raro, cuando llega y me dice: ‘No hay nada’. Ahí nos caímos de rodillas, alzamos las manos y le dimos gracias a Dios”, agregó la periodista sobre esta lucha que enfrentó hace 7 años, aproximadamente.