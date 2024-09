¿Qué pasó con Paco, el de las empanadas? Reapareció y expuso abusos de su padrastro

Francisco Orihuela es conocido como ‘Paco, el de las empanadas’ desde hace 8 años, cuando se convirtió en protagonista de una serie de videos que se hicieron virales a través de redes sociales.

Lo llamativo en dichas grabaciones, hechas por asistentes a la playa de Acapulco (México) donde vendía empanadas, era la particular manera en que Francisco convencía a sus clientes de comprarle este producto.

Fue tanta la popularidad de ‘Paco, el de las empanadas’ que llegó a ser considerado como una promesa de los negocios. Razón por la cual el empresario Arturo Elías Ayub se ofreció a becarlo y apoyar su emprendimiento.

¿Qué pasó con ‘Paco, el de las empanadas’?

Aunque la oferta de Ayub parecía ser el inicio de una promisoria carrera como empresario, se supo que Francisco Orihuela no aceptó la propuesta y por eso no recibió el apoyo del empresario, quien también es yerno de Carlos Slim, uno de los hombres más rico del mundo.

Con el paso del tiempo, la popularidad de este vendedor de empanadas disminuyó en las plataformas digitales. Además, se supo que, hasta hace unos meses, seguía trabajando como vendedor en el mismo lugar.

‘Paco, el de las empanadas’ contó su verdadera historia

En una entrevista que concedió recientemente, Francisco Orihuela aseguró que quienes lo critican su realidad desconocen la verdad de lo que ha pasado en su vida desde 2016.

Según ‘Paco, el de las empanadas’, teniendo en cuenta que era menor de edad cuando recibió la propuesta de Arturo Elías Ayub, la responsabilidad del acuerdo final recayó sobre su madre, quien, influida por su pareja sentimental, dijo “no” al ofrecimiento.

Francisco Orihuela también recordó entre lágrimas que su padrastro no solo es responsable de truncar sus sueños, sino también de afectar su salud mental con la violencia física y psicológica a las cuales lo sometió por años. Además, advirtió que trabajó desde niño, mientras este hombre se quedaba descansando en casa.

“Una vez llegué y me habían quedado 10 empanadas, y yo estaba toque y toque, pero no me abrían. Finalmente, me abrió la puerta (mi padrastro) y yo todavía le pedía perdón por no haber vendido todo (...) Esa noche, con la fuerza de un cabr*n de 40 años, me metió un puñetazo y me caí”, aseguró.

“Tenía la esperanza de que mi mamá iba a meter las manos por mí, pero ella bajó, vio que me estaba pegando y se subió. Yo estaba en el piso, él todavía me mete dos o tres madrazos. Cuando me pude parar, me dijo: ‘Ponte a hacer las empanadas y aguas donde te quedes dormido’”, agregó ‘Paco, el de las empandas’ en su impactante relato.