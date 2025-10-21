Logo Revista Vea
Vicky Hernández lanzó dura crítica en funeral de Gustavo Angarita: “En su consciencia”

La actriz se pronunció en la despedida a su colega con unas palabras que resonaron en redes sociales y medios de comunicación.

Por Redacción Vea
21 de octubre de 2025
Vicky Hernández y Gustavo Angarita.
Fotografía por: Uso exclusivo El Espectador

El funeral de Gustavo Angarita, uno de los actores más importantes del teatro, el cine y la televisión en Colombia, no solo fue un espacio de despedida y homenaje, sino también de reflexión. En medio de la ceremonia, realizada el 17 de octubre en Bogotá, la reconocida actriz Vicky Hernández alzó su voz con un mensaje que rápidamente generó eco dentro y fuera del gremio artístico.

¿Qué dijo Vicky Hernández en el funeral de Gustavo Angarita?

Visiblemente afectada, la vallecaucana de 80 años lamentó la escasa presencia de figuras de la industria audiovisual y del entretenimiento en las exequias de su colega, fallecido el 16 de octubre a los 83 años a causa de un cáncer. En un discurso sentido, pero cargado de inconformidad, expresó:

“¿Por qué estamos tan pocos aquí? ¿Por qué no está la industria que se jacta, la industria televisiva, la audiovisual, cinematográfica, los teatros?”, cuestionó frente a los asistentes.

Su intervención también incluyó una crítica directa a las programadoras, canales y productoras del país, a quienes responsabilizó por el olvido que, según ella, enfrentan muchos artistas veteranos: “Las programadoras, los canales y los dueños que nos usan y luego nos botan como bagazo, ténganlo en su conciencia”.

“Yo pensé que el entierro de Gustavo iba a ser multitudinario, que no iba a caber la gente, fue un hombre que dedicó más de 50 años para que saliéramos un poquito de la barbarie, de la violencia, de la agresividad y del dolor”, agregó.

Las palabras de Vicky Hernández se difundieron rápidamente y desataron una oleada de reacciones en plataformas digitales. Muchos usuarios coincidieron con su reflexión sobre la falta de reconocimiento hacia figuras que, como Gustavo Angarita, marcaron la historia cultural del país.

El actor, recordado por su talento, compromiso y carácter, participó en producciones emblemáticas como La casa de las dos palmas, Bella Calamidades, Hombres, La Potra Zaina, Caballo Viejo, La dama del pantano y El día de la suerte. Su carrera de más de cinco décadas le valió premios como el India Catalina y el Simón Bolívar, además del respeto de múltiples generaciones de artistas.

