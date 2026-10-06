Víctor Tarazona, de MasterChef, confiesa que iba a ser policía pero algo inesperado ocurrió

No le gusta dar nada por sentado y con el tiempo ha descubierto que prefiere los caminos que lo sorprenden a los senderos predecibles. De ahí que encuentre en la creación en vivo o improvisación uno de los espacios en donde mejor se siente.

“En la improvisación no sabes para dónde vas. Uno genera el personaje, la relación, el objetivo, el lugar”. Tarazona, quien es ampliamente conocido en el ámbito teatral del país y ha ganado La Liga, una de los eventos de improvisación del teatro Nacional, tampoco le teme a quedarse en blanco en pleno escenario. Para él es otra oportunidad que se abre.

“Ocurre en la improvisación como en la vida, nos podemos quedar en blanco, pero lo lindo que habla Kit Johnston, que es un teórico de la improvisación, y es que no se refiere a la originalidad sino a lo sencillo, entonces tú tienes que ser obvio con lo que está pasando y creas en el momento. El quedarse en blanco es un regalo, no es un bloqueo”. Para el bogotano lo importante en la improvisación como en la vida misma, son las bases de quien enfrenta el desafío. En su caso, las credenciales académicas y de campo respaldan el oficio: estudió Licenciatura en Artes Escénicas en la Universidad Pedagógica y lleva más de una década trabajando en televisión, cine y teatro.

Una revelación cambió el rumbo

Convertirse en actor tampoco fue algo tan planificado. De hecho, el plan era convertirse en policía, como varios de los hombres de su familia. Todo apuntaba hacia ese camino, pero un día experimentó una epifanía que decidió escuchar y acatar.

“Mi abuelito es policía, todos mis tíos también son policías, mi papá es del INPEC y había decidido ser policía también porque un amigo que vivía en mi conjunto quería ser policía, y dije ‘pues ya está’. En mi cabeza tenía planeado eso y pensaba que así me iba a pensionar joven”. El teatro era en aquel entonces un hobbie, que le había permitido ser un poco más abierto y social y seguir la vida militar estaba decidido. “Y salgo a la calle, estoy en la calle 68 con Ciudad de Cali, cogiendo un bus, en el sector de Zarzamora, donde vivía con mis papás, iba a coger un bus y de pronto vi un policía. Lo miré. Y dije: ‘yo voy a ser él’”.

Lo que acababa de ver lo llenó de dudas. “Me fui corriendo, mi papá estaba en la casa, en el apartamento, subí, y le dije ‘papá, no, yo no quiero ser policía”.

La escena hizo que surgiera en él una convicción contradictoria e inesperada: el camino que creía seguro no lo era. El teatro, que había visto como un pasatiempo lo había conquistado poco a poco. “Era muy tímido, muy ensimismado, y mi mamá un día le dijo a una profesora ‘llévelo a un grupo de teatro’. Y me llevó a la Casa del Teatro Nacional, donde daban talleres para niños y jóvenes. Ahí empecé y fue una cosa increíble: hice películas, hice un montón de vainas, iba a la Casa de Nariño a leer las novenas”.

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La escena en la calle y la charla con su padre llevaron a Tarazona a pensar con calma. Supo que en el escenario se sentía vivo. “Mi papá me preguntó ‘¿entonces qué quiere ser?’. Yo le dije: ‘actor’. No hubo resistencia o el deseo de hacer que lo reconsiderara. Víctor recibió un espaldarazo de su progenitor: ‘entonces va a ser el mejor actor’”.

Y se matriculó en la universidad Pedagógica en Licenciatura en Artes Escénicas pero allí también tuvo dudas y quiso desertar: no quería ser profesor, porque lo que bullía en su interior era la actuación. Uno de sus maestros le aconsejó seguir, titularse e ir buscando el camino para la interpretación. Así lo hizo.

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Lo aprendido en ‘MasterChef Celebrity’

Con esa misma consigna de vida de “dejarme sorprender con lo que la vida me trae” decidió participar en ‘MasterChef Celebrity’ . La experiencia en este campo era nula, literalmente llegó con las manos vacías y “sin tener ni idea de cocinar”, pero firme en que nada aparece por casualidad, sino con la misión de ofrecer una experiencia significativa y útil.

“Creo que un personaje le llega a uno para uno encontrar algo. Llega y esto tiene un efecto en mi vida. Mi quehacer me importa tanto porque escudriña en algo de mí, me hace preguntarme qué quiero ser en mi vida o me cuestiona sobre mi presente. Creo que lo que te llega es para para descubrir algo de ti, pero igual hay que tomárselo como un juego”.

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Aceptó, jugó y disfrutó, incluso en los momentos en que no sabía qué hacer. Su salida del reality, hace algo más de una semana, puso en evidencia su manera de pensar. Su despedida fue una de las más sentidas por los concursantes. Tarazona no lloró, no hubo drama, pero sí agradecimiento. “Me sentí feliz en todo el momento, no tengo problemas con nadie. Nunca soy una persona conflictiva, siempre lo he sabido y lo sé, porque pues creo que el conflicto es innecesario”. Eso no significa que en el transcurso del programa no hubiera sufrido, incluso recuerda sus lágrimas en muchos momentos. “Eso también estuvo bien”, dice, pues estaba siendo él mismo, asumiendo el personaje que dice, es el más complejo que puede interpretar el ser humano: ser en toda la extensión de la palabra.

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