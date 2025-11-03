Victoria Ruffo cargó contra Eugenio Derbez. Lo llamó “feo” y “payaso” frente a su hijo

Victoria Ruffo volvió a referirse a Eugenio Derbez, su expareja, solo que esta vez lo hizo frente a su propio hijo, José Eduardo, durante una charla en el pódcast Mixologando. En un tono relajado y con el humor ácido que la caracteriza, la actriz dejó varios comentarios que no pasaron inadvertidos.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué dijo Victoria Ruffo de Eugenio Derbez?

Todo ocurrió cuando José Eduardo le preguntó a su madre qué fue lo que la atrajo de Derbez en su momento. “A estas alturas de la vida digo: lo mismo, no sé qué vi, qué me gustó”, respondió Ruffo entre risas, antes de lanzar una serie de calificativos que los usuarios interpretaron como indirectas: “Feo es, payaso es, codo es. Voy descubriendo poco a poco todas esas maravillas....”.

El intercambio provocó risas del conductor, que intentó reconducir la conversación preguntándole qué tenían en común. ‘La reina de las telenovelas’, como se le conoce a la mexicana, replicó con ironía: “Nada más no... Como para distraer”. Luego añadió que, en su momento, admiraba la creatividad de Derbez: “Se me hizo una persona inteligente, en el sentido de escribir sus sketches, sus cosas. Lo fui a ver varias veces a sus shows, eran buenos. Pero, pues, nada”.

Finalmente, cuando su hijo le preguntó si el comediante la hacía reír, Ruffo remató con otra broma: “Pues sí... cuando se encueraba”.

Un repaso por la historia entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

La relación comenzó a finales de los años ochenta y parecía una historia de amor salida de una telenovela. En 1992 nació su hijo, José Eduardo, pero poco después la relación se deterioró y terminó en medio de uno de los desencuentros más sonados del espectáculo mexicano.

El punto más polémico fue la llamada “boda falsa”. Eugenio Derbez ha dicho que se trató de una ceremonia simbólica, organizada solo como una broma o un gesto para la prensa, mientras que Victoria Ruffo aseguró sentirse engañada, convencida de que era un matrimonio real. El episodio derivó en una disputa legal por la custodia de su hijo y en años de distanciamiento absoluto entre ambos.

Durante más de una década, apenas se comunicaron, y cada uno rehizo su vida por separado. Ruffo se concentró en su carrera como actriz de melodramas, mientras Derbez consolidó su fama como productor y comediante. Aun así, el conflicto siguió vivo en declaraciones cruzadas y en la curiosidad mediática por saber si alguna vez lograrían reconciliarse.

En los últimos años, su hijo José Eduardo ha intentado tender puentes entre ambos, y aunque han coincidido en eventos familiares, el distanciamiento persiste.