Video: influenciador Camilo Triana celebró en las calles que su perro superó el cáncer

El influenciador colombiano Camilo Triana protagonizó en las últimas horas una escena que conmovió a miles de usuarios en redes sociales. Su perro Magnus, un pitbull que durante meses enfrentó un agresivo cáncer y otros problemas asociados a su salud, recibió el alta médica que confirmó que había superado la enfermedad.

La noticia, lejos de quedarse en una publicación íntima, se convirtió en una celebración pública que tomó por sorpresa a conductores y motociclistas en las vías de Bogotá.

Así celebró Camilo Triana la recuperación de su perro

Triana compartió un video de poco más de 40 segundos en el que mostró cómo decidió anunciar la recuperación de su mascota. Para hacerlo, decoró su camioneta con globos y pegó en el panorámico trasero un mensaje contundente: “Mi perro superó el cáncer”, acompañado del dibujo de una bocina, invitando a los ciudadanos a unirse al festejo tocando el pito al verlo pasar.

La respuesta no tardó en llegar. A medida que avanzaba por las calles, decenas de conductores reaccionaron al mensaje, y varios motociclistas no solo hicieron sonar sus motos, sino que también se acercaron para felicitarlo y acariciar a Magnus, que viajaba con la ventana abajo, tranquilo y atento a lo que ocurría a su alrededor.

Para muchos, la escena se transformó en un pequeño desfile improvisado que, a su vez, demostró solidaridad frente a una historia de lucha que Camilo Triana ha compartido paso a paso con sus seguidores.

La lucha de Magnus, el perro de Camilo Triana

La recuperación del animal llega después de un largo proceso de tratamientos, que incluyó medicamentos, controles permanentes y ciclos de quimioterapia. Según ha contado el propio influenciador, la evolución de la enfermedad había sido un duro golpe emocional y económico, no solo por el riesgo que enfrentaba su mascota, sino por el vínculo que han construido durante años.

En la publicación donde compartió el video, Camilo Triana añadió un mensaje dirigido directamente a su mascota: “Te amo, Magnus. Ojalá todo el mundo tuviera la suerte de conocerte. Hoy, después de tanto miedo y tantas lágrimas, puedo decir con el corazón lleno que lo logró. Mi mejor amigo ha vencido al cáncer. Ojalá todos tengan en sus vidas un Magnus, que irradie luz en cada paso y les demuestre lo que es la determinación y la fortaleza”.

La emotiva publicación acumuló rápidamente millones de visualizaciones y cientos de comentarios de usuarios que celebraron la recuperación del pitbull, compartieron experiencias personales con sus mascotas y expresaron empatía por quienes actualmente atraviesan procesos similares.