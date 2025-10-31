Video: Jessi Uribe protagonizó beso con una de sus seguidoras durante un concierto

El reconocido cantante Jessi Uribe, intérprete de éxitos como Dulce pecado, Matemos las ganas y La culpa, volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir un video de su más reciente presentación en Caracas, Venezuela. El bumangués, quien actualmente espera el nacimiento de su hija junto a Paola Jara, sorprendió a sus seguidores con una escena que rápidamente se volvió viral.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Así fue el beso entre Jessi Uribe y su fanática venezolana

Durante el espectáculo, Uribe subió al escenario a una mujer identificada como Flor, una seguidora que asistió al evento acompañada de sus hijos y nietos. Lo que parecía ser una interacción común entre artista y fanática terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del concierto.

En el video publicado en su cuenta oficial de Instagram, que ya acumula miles de reproducciones, se observa cómo Jessi Uribe se dirige a Flor con una frase que desató la emoción del público: “Flor, te quiero cantar algo”. Acto seguido, mientras interpretaba su versión de Coqueta, el cantante se acercó a ella, mantuvo contacto visual y estiró los labios, invitándola a besarlo.

Inicialmente, Flor dudó en corresponder al gesto, lo que generó risas y sorpresa entre los asistentes. Uribe, con humor, le preguntó si su esposo estaba presente, a lo que ella respondió que no, pero que estaba acompañada por sus hijos y nietos. En una segunda oportunidad, el cantante repitió el gesto y esta vez Flor accedió, protagonizando un beso que desató una ola de comentarios en redes sociales.

Además del beso, el concierto estuvo lleno de momentos divertidos, bailes y cercanía con el público. Jessi Uribe incluso subió a otra seguidora para tomarse una fotografía, demostrando una vez más su carisma y conexión con sus fans.

¿Cómo se llamará la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

La cantante antioqueña, quien se convertirá en madre con la llegada de este bebé, está a pocos días de dar a luz, según los cálculos que ha compartido con su comunidad de seguidores a lo largo de este proceso.

Paola Jara ha mantenido una comunicación constante con sus fans, revelando detalles íntimos de su embarazo, como el nombre de la bebé: Emilia. Este será su primer hijo, fruto de su relación con Jessi Uribe, y ha sido motivo de gran emoción para ambos.