Video: Karina García, de ‘La casa de los famosos‘, presumió su lujosa casa

Desde su eliminación de La casa de los famosos Colombia, Karina García ha mantenido una presencia constante en redes sociales. Allí comparte aspectos de su vida diaria con los seguidores que ganó durante su paso por el reality, quienes ahora, con la competencia ya finalizada para ella, se han mostrado interesados en conocer más sobre su entorno personal.

Como respuesta a esa curiosidad, la exconcursante publicó en días recientes un video en el que abrió las puertas de su casa, ubicada en la ciudad de Medellín. De ese modo, permitió conocer los espacios más representativos de su vivienda, revelando detalles que reflejan su estilo de vida actual.

Así es la casa de Karina García, exparticipante de ‘La casa de los famosos’

La casa, de dos pisos, cuenta con varias habitaciones y un diseño amplio que combina funcionalidad y confort. Uno de los espacios que más llamó la atención fue su clóset, no solo por su tamaño, sino por la variedad de prendas y accesorios que alberga. Allí, la modelo paisa tiene organizada una colección de vestidos, tacones y artículos de moda que evidencian su gusto por cuidar su imagen y expresarse a través del vestuario.

En el video también se pudo ver que Karina García es aficionada a los vehículos. Mostró una camioneta y dos motocicletas que forman parte de su garaje, lo que confirma aquel gusto por los vehículos del que habló muchas veces en competencia.

Aunque el video no es una exhibición detallada de la vivienda, sino más bien de su regreso a la realidad, sí deja entrever cómo la antigua habitante de La casa de los famosos ha construido un espacio que se ajusta a sus gustos personales y a su propio estilo.

¿Por qué Karina García creció sin sus papás?

En la ‘línea de vida’, sección de La casa de los famosos en que los habitantes hacen un repaso por su historia, la antioqueña dio a conocer algunos detalles íntimos de su familia.

“Mi papá estuvo en la cárcel por 30 años y los motivos los conozco, pero no tanto. Yo solo sé que él me mandaba muchas cartas y me acuerdo de que yo las leía, pero me las escondían porque, según mi familia, era peligroso. Nunca tuve una figura paterna presente, aunque él siempre intentó buscarme”, explicó la concursante de La casa de los famosos.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Mi mamá no pudo estar conmigo porque ella me dejó con mi abuelita Elcira. Ella me dejó cuando yo tenía un añito porque tenía que trabajar (...) Fue una buena abuela, pero como a ella tampoco la criaron con amor, entonces no tenía como transmitírmelo a mí. Nunca sentí amor en mi niñez, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mi abuela… Fue duro”, aseguró entre lágrimas.