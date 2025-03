Video: perro lastimó a Yailin ‘La más viral’ en los labios. Todo ocurrió en concierto

Lejos de la turbulenta vida amorosa que los medios de comunicación han registrado durante los últimos años, Yailin ‘La más viral’ volvió a ser noticia. En esta ocasión debido a un incidente que experimentó durante una reciente presentación en Venezuela.

¿Qué pasó con Yailin en concierto en Venezuela?

Resulta que la intérprete de Chivirika inició hace varios días una gira de conciertos por Venezuela y su más reciente parada fue Barquisimeto, donde protagonizó un particular incidente con una perrita de raza chihuahua.

De acuerdo con lo que se observa en decenas de videos que registraron el momento, en medio del show una mujer decidió regalarle un perro a Yailin. De mano en mano, el animal pasó entre los asistentes hasta llegar al escenario, mientras que la cantante, sorprendida y conmovida, recibió al cachorro y agradeció el gesto frente al público.

Luego de tener a la mascota en sus manos, ‘La más viral’ intentó darle un beso en el hocico. Sin embargo, en una respuesta habitual frente a una presencia desconocida, la perrita la atacó y mordió en los labios.

“Yo pensaba que era un perro caliente”, comentó Yailin entre risas, restando importancia a lo ocurrido.

Una segunda grabación, captada en otro momento del concierto, deja en evidencia que la exesposa de Anuel AA hizo un nuevo intento por acercarse a la mascota, pero esta reaccionó de la misma manera.

Yailin se pronunció frente al incidente con la perrita en su concierto

Luego de su presentación en Barquisimeto, la artista de 22 años realizó una transmisión en vivo a través de la cual se pronunció sobre el hecho.

“Yo me río porque estaba en la tarima y me confié muchísimo. Yo la verdad no sé por qué respondí lo del perro caliente”, aseguró Yailin ‘La más viral’, a lo que luego agregó a modo de broma: “¿Cómo te parece que llega firulais, con su vestido de 15, y me hace eso en tarima? ¿Qué fue lo que le dieron a ese perro de comer? ¡Solo le di un besito y me mordió”.

Por ahora no está claro si el animal en cuestión, finalmente, fue adoptado por la cantante de música urbana. Razón por la que una gran cantidad de seguidores está a la espera de saber cuál fue el futuro de Firulais, como la misma Yailin lo llamó.