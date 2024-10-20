Video: así fue la primera charla entre Miguel y Giovanny Ayala tras la liberación del cantante

El secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, ocurrió el pasado 28 de noviembre en una vía del departamento del Cauca, cuando un grupo de hombres armados lo retuvo y se lo llevó con rumbo desconocido. Tras varios días de búsqueda y un despliegue operativo del Gaula de la Policía, el joven fue liberado este 2 de diciembre y logró reencontrarse con su familia.

Minutos después de recuperar la libertad, Miguel se comunicó telefónicamente con su padre. La conversación quedó registrada en un video en el que se escucha el momento exacto en que ambos vuelven a hablar después de los días de angustia.

¿Qué le dijo Giovanny Ayala a su hijo Miguel tras ser rescatado?

En la grabación, divulgada por Noticias Caracol, se observa el momento exacto en que Miguel retoma contacto con su padre después de varios días sin poder hablar con él. La llamada empieza con pocas palabras, pero suficientes para marcar el reencuentro: “Hola, papi”, dice el joven. Esa breve frase, pronunciada apenas unos minutos después de recuperar su libertad, terminó convirtiéndose en el punto de partida de la conversación más esperada por la familia Ayala desde que se confirmó el secuestro.

La respuesta de Giovanny Ayala llegó de inmediato y dejó en evidencia el alivio de saber que su hijo está de nuevo al otro lado de la línea. En la charla, el cantante no ocultó su agradecimiento ni la mezcla de emociones propia de un padre que ha atravesado días de incertidumbre.

“Hola, hijo. Bendiciones, papi, bendiciones”, comenzó diciendo, antes de insistir en la importancia de reconocer el papel de quienes participaron en el operativo: “Tiene que agradecerle mucho a Dios, primero a Dios y a esos ángeles que están ahí con usted (dijo haciendo referencia a los agentes del Gaula). Lo rescataron sano y salvo”.

La conversación avanzó y Giovanny Ayala continuó expresando lo que vivió durante el secuestro de su hijo. “Siempre estuve con ustedes, desde el día cero. Dios estuvo siempre con ustedes”, agregó.

Por último, el cantante de música popular le describió a Miguel Ayala el nivel de preocupación que sintieron todos sus familiares mientras desconocían su paradero, un sentimiento que, según él, no logró controlar en ningún momento. “No se imagina la tormenta, la zozobra. No se imagina todo lo que hemos sentido por la situación que estamos pasando, papi (...) Lo esperamos con los brazos abiertos”, concluyó, dejando claro que la liberación no solo representó el cierre de un operativo exitoso, sino un enorme respiro para toda la familia.

