Viena Ruiz reveló infidelidad del papá de sus trillizos: “Casi muero de tristeza”

Viena Ruiz, una de las presentadoras más queridas y reconocidas de la televisión colombiana, ha sabido ganarse el corazón del público con su carisma y profesionalismo. Con una carrera que abarca más de 10 años, la también comunicadora y periodista ha sido un rostro familiar en numerosos programas de entretenimiento y noticias, destacándose por su habilidad para conectar con la audiencia y su impecable estilo frente a las cámaras.

Sin embargo, detrás de su éxito en la pantalla, Viena ha enfrentado desafíos personales que han puesto a prueba su fortaleza. Recientemente, la presentadora sorprendió a sus seguidores al revelar una dolorosa verdad: la infidelidad del padre de sus trillizos.

Así fue la infidelidad que sufrió Viena Ruiz

En charla con el programa Mentes poderosas, la presentadora de Buen Día Colombia recordó cuando quedó embarazada de trillizos, luego de tres años intentando convertirse en madre con Humberto Mora, su segundo esposo.

“Yo sufría de endometriosis, entonces no quedaba en embarazo. Durante 36 meses —no digo 3 años porque suena cortísimo y no lo fue— estuve buscando hijos. Fue un proceso duro y lo intenté con tratamiento de fertilidad, hasta que quedé en embarazo. A los 2 meses del embarazo el doctor me dijo: ‘Tienes que estar en quietud total’, entonces estuve en reposo absoluto”, explicó inicialmente.

En 1999, tras retirarse de la televisión, Viena Ruiz dio a luz a sus tres hijos (Luciana, Camilo y Nicolás) y se dedicó del todo a su familia. Sin embargo, su vida como ama de casa se vio interrumpida por una infidelidad de Humberto.

“Me dediqué a mis hijos por 4 años, pero el papá de los trillizos me dejó por otra mujer. Yo casi muero de la tristeza y ahí fue cuando me tocó volver (a trabajar). Entonces fue como ‘pellízquese’ y busqué trabajo, entonces me convertir directora de la revista Nueva, de Periódicos Asociados, que son todos los periódicos fuera de Bogotá. Era una revista que venía dentro de los periódicos, eran 120.000 ejemplares semanales. Era la revista de mayor circulación en toda Colombia, pero era regional, no era en la capital. Ahí duré 10 años”, agregó la antioqueña de 57 años, quien se despedirá el próximo 31 de marzo de la televisión para dedicarse a su retiro.