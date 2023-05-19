Vin Diesel le dedicó emotivo mensaje a Paul Walker tras 12 años de su muerte

El 30 de noviembre del 2013, el mundo del cine se conmocionó con la muerte de Paul Walker. Ese día, Walker estaba en un evento benéfico organizado por su fundación Reach Out Worldwide, con el objetivo de recaudar fondos para las víctimas del tifón Haiyan en Filipinas. Después de la actividad, se subió como pasajero a un Porsche Carrera GT que conducía su amigo y asesor financiero, Roger Rodas. Minutos después, el coche perdió el control, chocó contra un poste y un árbol, y se incendió casi de inmediato. Las autoridades determinaron que el accidente fue causado por una velocidad excesiva sumado a las condiciones de la carretera. Se descartó el consumo de alcohol o problemas mecánicos.
12 años de la muerte de Paul Walker
Una de las personas más afectadas con la muerte del actor, quien en ese momento tenía 40 años, fue Vin Diesel, su amigo y compañero inseparable de Rápidos y furiosos, donde interpretaron a Brian O’Conner y Dominic Toretto. A lo largo de los años, esa relación se fue fortaleciendo hasta convertirse en una verdadera hermandad: compartían su amor por los autos, su dedicación a la familia y los valores de lealtad.
Paul Walker
Cada vez que tiene la oportunidad, Diesel habla de su gran amigo. Recientemente publicó una carta con un conmovedor mensaje: “Pablo, La llamé Pauline... Nunca conoció a su tío Pablo, pero cuando la llamo, sé que estás cerca. Días oscuros, caminando por la vida con el corazón roto, ocultándoselo al mundo.... Estos ángeles me encontraron justo cuando los necesitaba. Creo en mi corazón que los enviaste tú. Pauline, tu tocaya, ahora juega al baloncesto. Lleva el número 24 y fue la MVP de esta temporada. Apuesto a que tú y Kobe sonríen... juntos. Lil V, ese niño a cuyo segundo cumpleaños fuiste en Londres... ahora tiene quince años. Es más alto que yo. Se está convirtiendo en un hombre del que estarías muy orgulloso. Como cuando conociste a mi hijo mayor y dijiste que se parecía a ti... Me aferro a los recuerdos más pequeños...
Meadow ha sido un regalo para mis hijos. Una prima de verdad. Rodando la primera película de “Fast”, hablabas de ella con tanta admiración en tu voz. Mostraste lo sagrada que sería la paternidad. Cuando tu madre me vio este verano, me miró a través de mí... Como si te estuviera buscando. Como si, de alguna manera, a través de mis ojos, aún pudiera encontrar a su hijo. Tenía razón, ¿sabes? Siempre fuiste mi otra mitad. No podría haberlo logrado sin el amor de tu familia. Este año estuve en Acción de Gracias, rodeado de mi familia, y me encontré deseando que algunos de ellos me conocieran como tú. La forma en que podíamos sentarnos en silencio o comunicarnos sin palabras. Pocos consiguen eso en la vida, pero nosotros lo tuvimos desde el principio. Doce años. No estoy triste, hermano. Bendito. El universo sigue poniendo ángeles en mi camino. Sé que eres parte de él... una hermandad eterna. Te amaré por siempre... V”.
