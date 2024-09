Violeta Bergonzi aclaró si tiene problemas con Ana Karina Soto y Viena Ruiz

Buen día Colombia está conformado por un amplio equipo de presentadores, entre el que destacan nombres como los de Violeta Bergonzi, Ana Karina Soto, Orlando Liñán, Andrés López y Viena Ruiz. Sin embargo, desde hace tiempo se especula que entre algunas integrantes del programa no habría una buena relación.

Violeta Bergonzi habló de su relación con Ana Karina Soto y Viena Ruiz

En una entrevista con Lo sé todo, a la conductora del matutino de RCN Televisión le preguntaron si tenía diferencias con sus compañeras y si es verdad que no se la llevan bien.

Fue entonces cuando Violeta Bergonzi respondió: “Todas las diferencias que te puedas imaginar. O sea, piensa en Viena, Ana Karina y Violeta, ¿en qué se parecen? ¡En nada! Todas somos mujeres totalmente distintas (...) Con Ana Karina nos hemos pegado unas agarradas que tu no te imaginas y con Viena no tanto porque es relativamente nueva ¿Imagínate que no peleáramos? ¡Qué pereza todos los días contentos! (...) Yo vivo en mi mundo imaginario. Soy muy parchada y muy relajada, vivo como en mi burbujita y no le paro bolas a nada”.

“A las dos las admiro un montón y las quiero un montón porque compartimos la mitad del día juntas. Somos un parche, creo que todos los días aprendemos y crecemos de la otra (...) Ana Karina es tóxica y celosa, pero no más que yo, como de ‘¿por qué no me llamaste?’ y reclamos así, que se hacen entre amigas y hermanas ¡Ana Karina y yo somos muy tóxicas”, concluyó al respecto.

La presentadora Violeta Vergonzi aclaró dudas de su declaración sobre Ana Karina Soto y Viena Ruiz

Minutos después de que estas palabras se emitieran al aire, la presentadora de Buen día Colombia acudió a sus redes sociales para despejar algunas dudas que, según ella, surgieron a partir de su entrevista con Lo sé todo, programa en el que trabajó hace varios años.

“Como yo pasé por ahí sé cómo es la recortada y la editada, picarones, y también me sé la del blanco y negro y el congelado para meter cizaña. El punto es que aprovecho este espacio para aclarar que, obviamente, tenemos diferencias con Ana Karina Soto y con Viena Ruiz, ¿pero cómo me voy a agarrar con ellas? ¿Ustedes se imaginan tres mujeres iguales?, ¡no! Por eso es que somos la mezcla perfecta y el combinado sabroso, porque somos completamente distintas ¡Ese es el flow, la magia y el chiste!”, afirmó por medio de unas historias que publicó en Instagram.