Violeta Bergonzi de MasterChef se sometió a retoque estético y mostró cómo quedó: ¿Cambió?

Este año, el nombre de Violeta Bergonzi fue muy comentado en redes sociales y medios de comunicación por su participación en MasterChef Celebrity. Desde el comienzo del programa, la presentadora se destacó como una de las favoritas, no solo de los chefs, sino también de los televidentes, quienes vieron en ella un futuro prometedor en la competencia. Finalmente, la exconductora de Buen Día Colombia se coronó como la ganadora de esta temporada, donde compitió en la final con Carolina Sabino, Valentina Taguado y Alejandra Ávila.

¿Qué se hizo Violeta Bergonzi?

En su cuenta de Instagram, donde tiene 711 mil seguidores, la también modelo publica contenido no solo relacionado con su vida profesional, sino también con área personal.

Recientemente, reveló que se sometió a un tratamiento estético en su rostro para tener una mejor apariencia. A través de un video, dijo: “Hoy vengo con varios consejos, el primer consejo es no hacerle caso a los maridos. Mi esposo por ejemplo me dice que yo no necesito bótox, ¿sabes por qué no necesito bótox? Porque tengo bótox, si no tuviese, lo necesitaría, pero como me lo pongo, no lo necesito".

La MasterChef Celebrity habló con sus seguidores mientras le realizaban el procedimiento: “Eso no me duele, lo que me duele es verme arrugas, verme la mirada caída. Otra recomendación que te voy a dar es que tampoco le hagas caso a tu amiga que te lleva a ponerte bótox donde cuesta 300 o 500 mil pesos colombianos. Te están inyectando cualquier cochinada porque eso ni siquiera cuesta el frasco en el que viene empacado el bótox”.

Finalmente, Bergonzi agregó: “Otro consejo que te quiero dar es que si vas a donde una persona con una cara maluca, desfigurada, seguramente la tuya te va a quedar igual”.

¿Qué pasó con Violeta Bergonzi y Valentina Taguado?

Días antes de la final de MasterChef, Violeta y Valentina Taguado protagonizaron un tenso cruce de comentarios en redes sociales. En Qué hay pá dañar, Taguado hizo unos gestos que Violeta interpretó como burlas sobre su paso por MasterChef. En un momento, Valentina lanzó una araña decorativa al suelo y exclamó “Violeta”, lo que muchos interpretaron como una falta de respeto hacia ella.

“Después de haber aguantado durante meses que te burlaras de mí, que hicieras tus chistes queriendo humillar, queriendo pordebajear, queriendo reducirme, ya me cansé y no tengo por qué seguir tolerando que lo hagas ahora en un espacio donde tú a tus anchas opinas y das tu versión de los hechos, de lo que ocurrió o no en MasterChef, obviamente todo contado a tu favor, sin que los demás tengamos el derecho a la réplica, a defendernos, a dar nuestra versión”, le contestó la ganadora a su excompañera de reality.