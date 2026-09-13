Violeta Bergonzi debuta en la radio: “No me preocupa alejarme un poco de la televisión”

Durante más de una década, Violeta Bergonzi ha construido una trayectoria en medios de comunicación explorando diversos formatos y proyectos. Comenzó su carrera en la industria del modelaje. En el 2010 representó al departamento del Cauca en el Concurso Nacional de Belleza y, posteriormente, entró al mundo de la televisión como presentadora de Telepacífico, Teleamiga y Caracol Internacional. Luego, entre 2016 y 2019 formó parte de Canal 1, donde participó en varios programas, como “CM&”, “De fiesta con Danny Marín” y “Lo Sé Todo”. Al terminar ese proyecto, donde alcanzó más reconocimiento en el mundo del entretenimiento en Colombia, Bergonzi se unió a RCN Televisión como una de las presentadoras de “La movida”, un programa de variedades en el que compartió el escenario con María Fernanda Romero, Dominica Duque y Jairo Martínez.

Luego de la cancelación de ese proyecto, la franco-colombiana llegó al programa “Buen Día Colombia” y posteriormente a “MasterChef Celebrity 2025”, pero no como presentadora, sino como participante. Después de varios meses de retos terminó llevándose el premio.

De las cámaras a los micrófonos

Ahora, la periodista suma un nuevo capítulo a su trayectoria en los medios de comunicación, esta vez lejos de las cámaras y frente a los micrófonos. A partir de este lunes 14 de septiembre, Bergonzi estará al frente de “El Mañanero” en La Mega, un espacio que dirigirá y presentará desde las 6:00 hasta las 9:30 a. m. “Será un programa cargado de energía, muy extrovertido, para que nos aloquemos. La idea es que sea muy entretenido para los oyentes para que arranquen con mucho ‘wepajé’”, dijo en diálogo con Vea de El Espectador.

Este nuevo desafío marca su debut oficial en la radio y al mismo tiempo, le brinda la oportunidad de adentrarse en una faceta que siempre le ha causado curiosidad: “Me siento bien de poder migrar a otro tipo de formato, que eso también va muy ligado a las redes sociales, entonces creo que al final todos nos encontramos ahí en las redes. Así que no me preocupa mucho alejarme un poco de la televisión, porque me parece que es una propuesta válida y estar acompañando también a la gente que se conecta, a través de los medios de comunicación, en este caso a través de la radio, me parece muy chévere, me parece que es una oportunidad diferente y es otro público distinto. Me encanta la idea de poder estar ahí, de aprender un montón de cosas nuevas, de aportar también lo que he podido aprender en estos años en la televisión y llevar, por qué no, ideas de la televisión a la radio desde mi experiencia personal”.

Una de las cosas que más le entusiasma de este nuevo desafío es la oportunidad de tener más tiempo en el aire y poder desarrollar las conversaciones de una forma distinta. “Creo que esa es la idea, que la radio nos permita eso, más libertad. En la televisión está un poco más limitado el tiempo, las palabras, los temas. Aquí hay más tiempo al aire. No hay censura, hay cosas que obviamente hay que evitar, temas que es preferible no tocar, que son delicados, pero hay otros de los que sí tenemos que hablar”, afirmó la presentadora.

Un sueño hecho realidad

Su llegada al mundo de la radio no fue inesperada. Bergonzi reveló que desde hace tiempo tenía la inquietud de descubrir cómo funciona una cabina radial y todo lo que está detrás de esa labor: “En Popayán me metía varias veces a la cabina de “El Mañanero” porque allá trabajaban unos amigos. Iba y decía ‘qué chévere esto, me encantaría algún día. ¿por qué no?’, pero la vida me fue llevando por otros rumbos que también he amado y he disfrutado un montón. No hay un proyecto que yo haya aceptado, que yo diga, ‘me arrepiento de haber aceptado estar ahí’. Todos maravillosos, todos me han aportado y lo más bonito es la gente que he podido conocer en cada uno de los proyectos en los que he estado, es con lo que me he quedado y creo que esas son las mejores herencias y lo que voy cosechando sobre todo de cada uno”.

Un reto que cambiará su rutina

Ser la directora y conductora de un programa que comienza a las 6:00 a.m. implica un cambio total en su rutina diaria. “No me vayan a llamar después de las ocho de la noche, es un favor que yo les pido de corazón. Voy a madrugar a las cuatro y media. Creo que me va a tocar hacer varios ajustes. No puedo dejar a mis hijos en el colegio, entonces, los voy a tener que ir a recoger. Sí o sí tengo que ser una madre presente. Tengo que inculcarles ética y valores. No voy a estar en ese primer momento de la mañana, pero espero poder estar en otros momentos que ellos lo requieran”.

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Más allá de un cambio de horario, uno de sus grandes objetivos es lograr un equilibrio entre sus nuevas responsabilidades laborales y su vida familiar. “Es un reto muy grande. Voy a estar como directora y conductora, entonces es una responsabilidad enorme que acepto con todo el amor del mundo y con toda la entrega que le pueda dar a este proyecto. No existe la posibilidad ni es negociable apartarme de mis hijos o sacrificar el tiempo con ellos, o mi tiempo con mi esposo. Pienso que el formato del Mañanero y de la radio me va a dar la posibilidad de poder hacer las dos cosas que más me gustan: una, que es estar en los medios de comunicación y la otra, mi familia, ser mamá, ser esposa, esas dos facetas hacen parte de mi vida y no puede estar una sin la otra. Esa soy yo y así se complementa mi ser, mi existencia. Entonces, esa es la etapa en la que estoy en este momento, muy tranquila, muy plena, esa es la palabra que define este momento de mi vida”.

Su actitud frente a este nuevo reto es el de una estudiante dispuesta a comenzar desde cero. “Pienso que en la radio voy a aprender un montón de cosas, empezando que no tengo ni idea cómo se maneja una consola, quiero aprender cómo se hace una parrilla de programación dentro de una emisora. Siempre he sido muy curiosita de estar pendiente de cómo se hace y tratar de aprender porque uno no sabe la vida para dónde lo lleve. Hay demasiado por aprender. Esto es una escuela que apenas voy a empezar y eso es lo que más me gusta de poder explorar un nuevo horizonte”.