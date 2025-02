Violeta Bergonzi, dispuesta a donar un órgano para salvar a su mamá: “Lo que sea”

En un giro inesperado, la vida de la presentadora Violeta Bergonzi se ha visto sacudida en meses recientes por una situación de salud que afecta a su madre. Así lo comentó en una entrevista que tomó por sorpresa a su numerosa comunidad de seguidores.

La noticia no solo llamó la atención por los problemas que padece la señora Mercedes Gómez, sino también por el profundo gesto de solidaridad y sacrificio que Bergonzi está dispuesta a hacer, pues quiere donarle uno de sus órganos.

¿Qué pasó con la mamá de Violeta Bergonzi?

En charla con el pódcast Sinceramente Cris, de Cristina Estupiñán, la nueva participante de MasterChef Celebrity aseguró que, como ocurre desde hace varios años, la salud de su mamá ha desmejorado en ciertas épocas.

Aunque Violeta Bergonzi no se refirió con nombre propio a la enfermedad que padece Mercedes Gómez, sí dio algunas señales de lo grave que es: “No diré que mi mamá está recuperada, porque es imposible, pero está estable y eso se lo agradezco a Dios. Me han hecho despedirme de mi mamá en cada cirugía. Hemos luchado por su salud”.

La antigua presentadora de Buen Día Colombia también mencionó que está dispuesta a donar uno de sus órganos para salvar a su mamá.

“Yo por mi mamá hago lo que sea (...) ahorita existe la posibilidad de que yo le done una parte de mi intestino. Estoy esperando a que el médico me dé luz verde, porque es lo que tengo que hacer. Mi mamá ha venido de cirugía en cirugía, muchos episodios de salud en los últimos años, que han sido durísimos; sin embargo, con toda la fe yo he estado ahí afuera del quirófano esperándola, sabiendo que voy a volverla a ver”, agregó la también modelo y figura de redes sociales.

Por último, Violeta Bergonzi dejó saber que las crisis más fuertes de salud de su mamá han sido, precisamente, en momentos importantes de su vida, como el nacimiento de sus hijos Hernando y Alicia.

Incluso, en una publicación hecha el 5 de abril de 2021, la presentadora se mostró conmovida por tener a su mamá en cuidados intensivos, justo el día que se preparaba para celebrar su cumpleaños número 33.

"Hoy es mi cumpleaños y mi mamá está en cuidados intensivos. Les dejo estas fotos para contarles lo que hablé con Dios: le pedí de regalo volverla a tener en mis brazos muy pronto, a pesar de que los médicos digan: ‘Esté lista para lo peor’. Yo espero lo mejor porque creo en ti, Señor", fueron las palabras que compartió en aquella ocasión.