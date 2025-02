Violeta Bergonzi llega a MasterChef. Contó qué pasará con sus hijos: “es temporal”

Después de despedirse de Buen Día Colombia, en noviembre del año pasado, Violeta Bergonzi se embarca en un emocionante reto culinario como participante de MasterChef Celebrity. La presentadora, conocida por su carisma y conexión con el público, decidió dar un giro en su carrera.

¿Por qué Violeta Bergonzi renunció a ‘Buen Día Colombia’?

Para Violeta Bergonzi, Alicia y Hernando, sus hijos, son lo primero. Por eso, a pesar del éxito en Buen Día Colombia, decidió renunciar para dedicarles más tiempo y explorar nuevas oportunidades laborales. En entrevista con Vea, la presentadora se refirió al respecto:

“Renuncié a Buen día Colombia porque me quería dar un tiempo para estar con mis hijos y todo, pero yo quería nuevos horizontes, nuevos rumbos, nuevos aires, nuevos vientos, nuevas cocinas y me llegó la propuesta de Masterchef Celebrity, que es por unos meses como todos saben, así que acepté”, aseguró.

Violeta también habló sobre su regreso a la televisión, dejando claro que su salida de Buen Día Colombia no era un adiós definitivo. “Yo sabía que era un hasta pronto, no pensé que tan pronto, pero sí tenía clarísimo que yo iba a volver, yo amo mi trabajo, amo estar frente a una cámara, amo poder darle alegría a los televidentes, amo poder transmitir mi esencia con la gente, esa conexión que creé con mi público, así que desde que yo pueda, desde que la vida me lo permita, ahí voy a estar frente a una cámara”, afirmó la presentadora.

De ‘Buen Día Colombia a ‘MasterChef’: el nuevo reto de Violeta Bergonzi

Con la emoción a flor de piel, Violeta no oculta su ansiedad por enfrentarse a los retos culinarios de MasterChef. Aunque reconoce que no es una experta en la cocina, está decidida a disfrutar la experiencia.

“Yo estoy ansiosa, la verdad, tengo mucha ansiedad de poder ya estar frente a frente con una de esas cocinas, de esos fogones que hay en Masterchef Celebrity, poderlo prender y arrancar a cocinar, me da mucha emoción estar con compañeros tan top como el combo que me tocó y aunque sé que no soy una experta cocinando, me llena de ilusión. Sé que lo voy a disfrutar un montón y tengo muchas expectativas”.

Para prepararse en este nuevo reto, Violeta ha contado con la guía de un maestro destacado en el mundo de la cocina, lo que demuestra su compromiso por aprender y evolucionar en esta nueva faceta profesional.

“Yo quiero rescatar bastantes elementos y traiciones de la tierra que me vio crecer, no nacer, porque nací en Francia, pero yo crecí en Popayán y ahí fue donde crecieron mis raíces. Entonces quiero resaltar todo eso de mi familia. Quiero resaltar todo lo que yo comía en mi infancia, todos esos ingredientes típicos del Cauca. Poder resonar un poco más el nombre de este departamento que han sido un poco olvidado y creo que esta es una oportunidad muy bonita para darle protagonismo al Cauca con mis platos".

¿Qué pasará con los hijos de Violeta Bergonzi tras su llegada a ‘MasterChef’?

Uno de los desafíos más grandes para Violeta ha sido equilibrar su carrera con su vida personal. La presentadora está casada con Hernando Luque, padre de Alicia y Hernando, sus dos hijos.

En esta entrevista, Bergonzi reveló que las jornadas de grabación de MasterChef Celebrity son extenuantes, pues van desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Por ello, reveló cómo ha manejado sus tiempos para estar en el canal grabando y, a la vez, compartiendo tiempo con sus hijos y su esposo.

“Trato de que cada momento sea para ellos y también sacar tiempo para mi esposo. Estar concentrada en ellos, lo que más pueda, igual es algo temporal, entonces no me preocupo, el tiempo que yo vaya a estar en MasterChef lo voy a dar todo, así que no me preocupa. Estoy dispuesta a sacrificarme por un tiempito porque sé que vale la pena y una frase que tengo muy clara en mi cabeza, que hablándola con mi mamá que es mi confidente, yo le decía: ‘me duele por mis hijos que voy a estar en MasterChef, el tiempo con ellos’, entonces ella lo que me respondió fue: ‘precisamente es por tus hijos’ y esa es la verdad, lo hago por mis hijos, para que estén orgullosos de mí, que vean una mamá que puede ofrecerles algo más que una compañía, que puede proveerlos de muchas cosas. Es mi trabajo y requiere de ciertos sacrificios, entonces hacer esto temporalmente, lo acepté de mil amores”, mencionó.

La presentadora destacó el apoyo incondicional de su esposo en este nuevo proyecto resaltando quel “él dice que no es que yo esté en MasterChef, sino que estamos en MasterChef porque somos una familia y todo lo que emprenda el uno o el otro, estamos para apoyarnos, para ayudarnos a crecer y él es eso, una locomotora que me ayuda a ser perseverante, así que él está ahí para ayudarme a organizar los tiempos, para despacharse en la mañana y quedarse con los niños mientras llega la nana, etcétera. Entonces, es mi mano derecha, mi mano izquierda, mi motivación y mi mayor fan”. Este respaldo le ha permitido enfocarse en dar lo mejor de sí en la competencia, sin descuidar su rol como madre.

Ser parte de MasterChef Celebrity representa para Violeta un reto emocionante. Está decidida a mantenerse fiel a sí misma, a su esencia y a no dejarse llevar por la presión del tiempo.

“Para mí lo más importante es no perder la esencia, no dejarse cegar por el acelere, por el afán, por la presión, por el estrés del tiempo, etcétera, sino tratar de estar tranquilo, evolucionar en su plato y llegar hasta lo que más se pueda, lo más adelante posible de la competencia que la gente me conozca en otra faceta, estar en un horario distinto en televisión que todavía no he tenido la oportunidad de explorar y yo creo que cualquier persona que pase por MasterChef vive un antes y un después con la cocina y si es que así lo quiere, con la vida... Yo creo que yo ya gané porque lo que sea que pase con Masterchef, me dejó mucho aprendizaje”.