Violeta Bergonzi recordó el susto que vivió en un intento de robo con escopolamina

Violeta Bergonzi se ha convertido en una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, gracias a su trabajo en el informativo de CM& y en el matutino Buen día Colombia, del Canal RCN. Su carisma y cercanía con el público la llevaron además a participar en la actual temporada de MasterChef Celebrity Colombia, donde comparte la cocina con otras figuras del entretenimiento.

Precisamente, fue durante su etapa como presentadora de CM& que la también modelo y abogada vivió uno de los episodios más difíciles de su vida: un intento de robo con escopolamina mientras se movilizaba en un taxi por las calles de Bogotá, experiencia que recordó recientemente en una entrevista.

¿Qué le pasó a Violeta Bergonzi?

En entrevista con Alerta Bogotá, Bergonzi explicó que todo ocurrió cuando regresaba a la sede del noticiero tras hacer una entrevista. El taxi en el que se movilizaba se detuvo en un semáforo, momento en que dos motociclistas se acercaron. “Llega un man bien bandera y saca un papel grandísimo con un polvo mágico, cuando yo veo y el taxista aplastado contra el timón. Yo reaccioné, que ya me estaba ahogando de la porquería que nos echaron”, recordó.

Mientras intentaba entender qué pasaba, otro hombre trató de abrir la puerta del copiloto, pero no logró hacerlo. En medio de la confusión, la presentadora asegura que vivió un momento que describe como “paranormal”: “Escuché la voz de un gran amigo que en paz descanse, ‘flaca, corre’, te lo juro, por mis hijos. Pero yo ya tenía la boca dormida, la cara dormida y decía ‘cómo corro si se me está durmiendo el cuerpecito’”.

Pese a los efectos de la sustancia, Violeta Bergonzi logró bajarse del taxi y comenzó a correr en sentido contrario a la vía, buscando alejarse de los delincuentes. “Nadie nos ayudó… yo prefiero que me aplaste una moto que me violen, el taxista no reaccionaba”, relató. En ese momento, uno de los agresores empezó a perseguirla, por lo que tomó una decisión desesperada: “Me le tiré a una moto”.

El motociclista, sorprendido y molesto por la maniobra, terminó cayendo. Sin embargo, al ver que Violeta portaba el carné del noticiero y escuchar que “ya vienen por mí”, accedió a llevarla hasta la sede de CM& y, posteriormente, a una clínica. “Gracias a Dios me lo mandó un angelito y me llevó hasta el canal… luego para la clínica y ya tenía de todo”, concluyó la actual participante de MasterChef sobre ese difícil episodio.