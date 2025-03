Viuda de Ómar Geles reveló que él fue infiel y la reconquistó con canción ¿Cuál?

El 24 de mayo del 2024 el mundo de la música se enlutó cuando murió el compositor e intérprete vallenato Omar Geles. El músico, considerado uno de los últimos juglares de este género colombiano, será homenajeado en el próximo Festival de la Leyenda Vallenato.

Geles, famoso mundialmente con el tema ‘Los caminos de la vida’ también compuso muchos otros temas que hicieron célebres algunos de sus colegas. Las composiciones del maestro Geles salían de experiencias propias o ajenas.

Recientemente, su viuda Maren García, reveló en sus redes sociales que uno de esas exitosas canciones la escribió Omar como una manera de pedirle perdón y mostrar arrepentimiento por una infidelidad de él, cuando empezaban su idilio amoroso y mucho antes de que conformaran una familia.

Omar Geles engañó a Maren con una conocida de ella

“Voy a resumirles un poquito...Resulta que Ómar me engañó... con una persona que yo conocía ,pues no eran tan amiga mía, peor yo la conocía bastante, era muy cercana a mí, hablamos bastante…”, comenzó contando la esposa de Geles.

“Y a mí me dio muy duro, muy duro, tanto así que yo acaba de terminar mi colegio y ya empezaba la universidad y en ese tiempo empecé a estudiar psicología y dejé mi carrera tirada porque de verdad me dio muy duro”, mencionó García y luego detalló cómo él buscó una reconciliación.

“Mi mamá lo que hizo fue que para alejarme de él, me mandó para Venezuela, pero adivinen: hasta allá me fue a buscar y me compuso la canción y en esa canción dice que él no iba a dejar lo verdadero por lo pasajero, el amor sincero, el amor que vale por el de la calle y me la cantaba en todos los conciertos y esa fue la canción que hizo que volviéramos”, mencionó refiriéndose ‘Cuatro rosas’, el tema que popularizó Jorge Celedón.

Maren García y Omar Geles estuvieron casados por 11 años. Tuvieron tres hijos Isabella, José Juan y José Mario.

