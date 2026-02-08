¿Vuelve ‘Patito feo’? Video de Laura Esquivel y Brenda Asnicar emociona a los fanáticos

Patito feo, estrenada en el 2007, fue una serie juvenil argentina que rápidamente se transformó en un fenómeno televisivo en América Latina. Esta producción mezcló música, baile y drama adolescente para narrar la historia de Patricia “Patito” Castro, una joven carismática y talentosa, con un origen humilde, que soñaba con brillar en el mundo de la música. Este personaje fue interpretado por Laura Esquivel.

Ambientada en un colegio artístico, la historia se centró en los típicos conflictos de la adolescencia: la amistad, el primer amor, la búsqueda de identidad y la aceptación personal. Uno de los puntos clave fue la rivalidad entre Las Populares, lideradas por Patito, y Las Divinas, encabezadas por Antonella Lamas, uno de los personajes más comentados. Más allá de la pantalla, Patito feo se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Sus canciones arrasaron en las listas infantiles y juveniles, las coreografías se replicaron en colegios y redes sociales de la época, y el mensaje de que “la belleza no lo es todo” resonó profundamente con su audiencia. La serie catapultó las carreras de Laura Esquivel y Brenda Asnicar, estableciéndolas como íconos de una generación que, años después, sigue recordando la historia con cariño.

‘Patito feo’ regresa en forma de World Tour

Recientemente, los fans de Patito feo viralizaron un clip en el que Laura Esquivel aparece escribiendo en lo que parece ser un diario. En ese momento, recibe una llamada de un contacto que solo tiene la letra “B” y un emoji de corona, lo que muchos han interpretado como una clara referencia a Brenda Asnicar. Por otro lado, en la publicación de Asnicar, se puede ver a la actriz entrando a un hotel y contestando su celular justo cuando se escucha un “Hola”, que muchos han asociado con Esquivel. Esto ha avivado las especulaciones de que ambas podrían estar colaborando en algún proyecto relacionado con Patito feo.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre un regreso a la televisión o un nuevo proyecto narrativo, las reacciones de los fanáticos en las redes sociales han vuelto a poner la historia en el centro de la conversación cultural. En Instagram, las actrices crearon un perfil bajo el nombre @lauraybrendaworldtour. Sus fanáticos no dudaron en reaccionar: “Necesitamos saber qué es reinas… si es una serie de los protagonistas de Patito ya mayores o una gira. Qué intriga”, “se viene algo hermoso”, “las verdaderas y originales nadie las iguala”, “listos para seguirlas donde sea”, “morimos de ganas por verlas”.