Wendy Guevara, de ‘LCDLF’, recordó abuso del que fue víctima en su infancia

En medio de una reciente entrevista, la influenciadora Wendy Guevara sorprendió al recordar el abuso sexual que sufrió cuando tenía 10 años.

Aunque no es la primera vez que la mexicana habla del tema con los medios, en esta ocasión entregó nuevos detalles de lo que ocurrió en aquella ocasión. Incluso, se refirió al hombre que la agredió y contó qué pasó con él.

Wendy Guevara habló del abuso que sufrió de niña

De acuerdo con lo expuesto por la ganadora de La casa de los famosos México, un compañero de colegio, que estudiaba con su hermana, fue el responsable de lo ocurrido.

“Yo iba en la primaria y un compañero de la secundaria de mi hermana, él es el que me viola en una noche de un sábado. Me llevó a un terreno baldío [...] Tenía 10 años y mi tía fue quien me encontró”, expresó Wendy Guevara, quien también advirtió: “En ese momento tenía miedo de que mi papá se enterara que me había pasado eso y creyera que yo me había dejado”.

Por último, la figura de redes sociales advirtió que no tiene problema en hablar sobre esta situación porque ya perdonó a su agresor, a quien tuvo que ver en reiteradas ocasiones después de lo ocurrido.

“Lo he visto, pero el chico está muy entrado en las drogas y todo eso. Está mal de la cabeza y vive en la calle actualmente”, concluyó Wendy Guevara sobre el futuro de esta persona que marcó sus primeros años de vida.

¿Quién es Wendy Guevara y por qué es famosa?

El de la influenciadora es un nombre que resuena con fuerza en el panorama de la farándula mexicana, entre otras razones, por su historia de vida, autenticidad y triunfo frente a la adversidad.

A pesar de enfrentar desafíos significativos desde su infancia, incluyendo el acoso escolar y la discriminación por su identidad de género, Wendy Guevara no permitió que estas circunstancias definieran su futuro. Con una determinación férrea, se abrió camino en el mundo del espectáculo y se convirtió en una voz influyente para la comunidad LGBT+.

Se hizo popular en redes sociales gracias a un video en el que, junto a sus amigas Paola Suárez y Kimberly Irene, hicieron famosa la frase: “¡Estamos perdidas, perdidas”.

Sin embargo, la fama nacional e internacional llegó en 2023 gracias a La casa de los famosos México, reality show en el que su personalidad vibrante la llevó a obtener el primer lugar. Este logro no solo marcó un hito en su carrera, sino que también la posicionó como la primera mujer trans en ganar un programa de telerrealidad en ese país.