Westcol defendió a Andrea Valdiri en medio de la polémica por enfrentar a ‘hater’ de redes

La conversación en torno al episodio protagonizado por Andrea Valdiri con un usuario que la insultó en redes sociales continúa generando reacciones. Lo ocurrido, que incluyó la visita de la influenciadora a la vivienda del hombre señalado, se ha convertido en uno de los temas más comentados en horas recientes por la forma en que escaló un conflicto iniciado en internet.

En medio de ese debate, una de las voces que se pronunció fue la del creador de contenido paisa Westcol, quien abordó el caso durante una de sus transmisiones y expresó una posición clara sobre el actuar de su colega.

¿Qué dijo Westcol sobre lo ocurrido entre Andrea Valdiri y su ‘hater’?

Westcol se refirió al episodio a través de una transmisión en vivo por su canal de Kick y aseguró que respalda la decisión de Andrea Valdiri de confrontar directamente al usuario que la insultó.

De acuerdo con el streamer, comprende la reacción de la influenciadora, especialmente por la gravedad de los mensajes dirigidos no solo hacia ella, sino también hacia sus hijas: Isabella (15 años) y Adhara (5 años).

“Vi lo de Andrea Valdiri y la apoyo totalmente. Aunque la gente le tire mierda, yo la apoyo. A mí no me importa, que la gente diga lo que quiera decir...”, expresó inicialmente, marcando su postura de respaldo frente al debate que se ha generado en redes.

De igual manera, Westcol cuestionó la conducta de Johan, el hombre que emitió los mensajes ofensivos desde redes sociales y luego, según quedó en evidencia, mostró una actitud distinta al enfrentarse cara a cara con la situación. En ese sentido, el paisa criticó lo que considera una contradicción en ese tipo de comportamientos.

“No entiendo cómo defienden a un tipo que le escribe a Valdiri por una opinión política, la insulta, le dice ‘perra’ a ella y a sus hijas, pero ella la critican por llegarle a la casa y confrontarlo (...) A ella le faltó fue darle una cachetada por insolente, irrespetuoso y agrandado en redes sociales. Menos mal no se la dio porque, de lo contrario, ahí el tipo pone la demanda”, agregó el antioqueño.

“Quizá Andrea Valdiri ignoró muchos comentarios, pero justo en ese hablaron de sus hijas, le tocó fibras y dijo: ‘Pues vamos a llegarle a ver qué es lo que es, a ver si es tan macho’ ¡Y no! Resultó ser lo que el 99 % de las personas detrás de una pantalla son...”, concluyó Westcol, cuyas palabras desataron opiniones divididas entre sus seguidores y los de la influenciadora costeña.

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