Westcol fue noqueado por Mario Bautista y salió en ambulancia de su pelea | Video

El creador de contenido conocido como Westcol vivió una de sus noches más difíciles en el ring. El pasado 17 de agosto, durante el evento Supernova Strikers realizado en Ciudad de México, se enfrentó al cantante mexicano Mario Bautista y terminó saliendo en ambulancia tras una aparatosa lesión que lo obligó a abandonar el combate.

El duelo, que se disputó en el Palacio de los Deportes, generó gran expectativa entre los seguidores de ambos. Sin embargo, en el segundo asalto la situación cambió drásticamente: el colombiano sufrió una lesión en el hombro que lo dejó sin posibilidad de continuar. El árbitro detuvo la pelea y Bautista fue declarado vencedor por nocaut técnico.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué se sabe sobre la lesión de Westcol?

A través de sus redes sociales, el streamer (cuyo nombre real es Luis Villa) compartió con sus seguidores lo ocurrido. Desde la ambulancia relató que sentía el hombro dislocado y que no pudo continuar porque perdió movilidad en el brazo. “No pude seguir los otros rounds porque no sentía mi hombro. Ahora no tengo hombro ni rodilla, pero todo está bien”, comentó, recordando además que hace seis meses había sido operado del ligamento cruzado.

Posteriormente, apareció en un hospital junto al médico que lo atendió, quien confirmó que además de la dislocación tenía una rotura de labrum y que la única solución es una cirugía. Westcol, por su parte, aseguró que prefería operarse en Medellín, aunque reconoció que no tenía deseos de volver a pasar por un procedimiento quirúrgico.

El creador de contenido también confesó que la lesión se agravó porque decidió continuar en el combate a pesar del dolor. Según dijo, en su mente creía que estaba ganando la pelea y por eso no quiso detenerse. “Realmente fue una lesión por negligencia mía”, admitió.

Por último, Westcol confirmó que esta lesión lo obligará a retirarse definitivamente del boxeo: “Ya no puedo volver a boxear por más que me operen”.

Westcol cambió de look tras perder contra Mario Bautista

Antes del encuentro contra el mexicano, Luis Villa hizo una promesa a su comunidad de seguidores: si perdía, se quitaría el cabello. Fiel a su palabra, tras la derrota cumplió la promesa y compartió en una imagen el resultado de su apuesta.

La imagen de su nuevo look no tardó en volverse viral y desató comparaciones inesperadas en redes sociales, en las que, incluso, algunos usuarios bromearon con que se parecía al cantante Maluma. Con humor, el streamer preguntó a sus seguidores: “¿Cómo me veo, muchachos?”.