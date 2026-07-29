Westcol reveló cuánto pagó por su outfit en La Velada del Año 6: fue el más caro del evento

Westcol volvió a acaparar la atención durante La Velada del Año 6, el evento de boxeo y entretenimiento organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos, pero esta vez no fue por alguna polémica o declaración, sino por el elevado costo del atuendo con el que asistió al espectáculo celebrado en Sevilla.

La revelación se dio en un video compartido por el propio Ibai Llanos en sus redes sociales, en el que invitó a varios de los asistentes a mostrar las prendas y accesorios que llevaban puestos para calcular el valor total de sus looks. Cuando llegó el turno del streamer colombiano, la cifra sorprendió tanto al presentador como a los seguidores del evento.

Así estaba conformado el lujoso outfit de Westcol

Durante la dinámica, el paisa de 25 años explicó que vestía un conjunto de Gucci, zapatos Louis Vuitton, un bolso de la misma firma y unas medias de Supreme. Sin embargo, el mayor valor de su atuendo estaba concentrado en las joyas y el reloj que llevaba.

El creador de contenido aseguró que lucía un reloj Audemars Piguet con diamantes, valorado en 60.000 dólares, además de varias cadenas elaboradas en oro de 18 quilates con diamantes, cuyo precio ascendía a 195.000 dólares.

A estas piezas se sumaban un bolso Louis Vuitton de aproximadamente 2.400 dólares, un conjunto Gucci de 2.300 dólares, zapatos Louis Vuitton de 1.300 dólares y unas medias Supreme de 20 euros.

Después de sumar cada uno de los elementos, Ibai Llanos concluyó que el outfit completo tenía un valor cercano a los 261.020 dólares, una cifra que supera los 800 millones de pesos colombianos y que, dependiendo de la tasa de cambio utilizada, puede acercarse a los 1.000 millones de pesos.

Westcol tuvo el atuendo más costoso de La Velada del Año 6

Con ese monto, Westcol se ubicó en el primer lugar del listado de los atuendos más costosos del evento. Detrás quedaron RDJavi, con un look valorado en 173.649 euros; Yandel, con uno de 83.040 euros; y Bad Gyal, cuyo outfit fue tasado en 49.840 euros, según el conteo presentado por Ibai Llanos.

Como era de esperarse, la revelación generó cientos de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron el crecimiento económico del streamer y celebraron que pudiera adquirir artículos de lujo, otros cuestionaron el nivel de ostentación mostrado durante el evento y consideraron exagerado invertir semejante cantidad de dinero en ropa y accesorios.

Pese a las opiniones divididas, el video rápidamente se hizo viral y volvió a poner a Westcol entre las tendencias de las plataformas digitales. En esta ocasión, no fue por una transmisión en vivo o alguna controversia, sino por el elevado precio de un outfit que terminó siendo uno de los temas más comentados tras la realización de La Velada del Año 6.

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