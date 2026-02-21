Willie Colón: edad, qué enfermedad tenía, nacionalidad y más del salsero

En los últimos días, las alarmas sobre el estado de salud de William Anthony Colón, conocido en el mundo artístico como Willie Colón, fueron encendidas en redes sociales, luego que una bloguera salsera, identificada en X como Juana Peña, escribiera el siguiente mensaje: “URGENTE: Reportan que ayer miércoles Willie Colón fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, NY, y que se encuentra en estado delicado. Coincidentemente, llama la atención que alguien tan activo en sus redes sociales no registre interacción desde hace 4 días. Estaré pendiente de cualquier actualización oficial para compartirla por aquí”.

Finalmente, después de los rumores, su familia y equipo de trabajo confirmaron su deceso a través de un comunidado publicado en redes sociales.

¿Qué enfermedad tenía Willie Colón y de qué murió?

Las primeras informaciones apuntaron a que el artista sufrió problemas respiratorios que, finalmente, cobraron su vida. Sin embargo, por ahora no hay un pronunciamiento oficial que confirme de qué murió el artista. “Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, se lee en el comunicado.

¿De dónde era Willie Colón?

El cantante nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, en una familia de origen puertorriqueño. Creció en un ambiente marcado por la migración caribeña y la cultura latina de la década de 1960. Desde pequeño, siempre tuvo una pasión por la música. Comenzó con la flauta, luego se aventuró con el clarín y la trompeta, pero fue el trombón, que empezó a tocar alrededor de los 14 años, donde realmente encontró su estilo único. Su formación musical formal incluyó clases que su abuela Antonia pagó, lo que le ayudó a forjar un estilo distintivo dentro de la música latina.

Éxitos de Willie Colón

Colón firmó con Fania Records en su adolescencia, un sello que jugaría un papel crucial en la difusión internacional de la salsa. A los 16 años, grabó su primer álbum, El malo, junto al vocalista Héctor Lavoe. Este disco marcó el comienzo de un sonido innovador: trombones potentes, ritmos afrocaribeños y letras que reflejaban la vida urbana y callejera, estableciendo así una propuesta fresca para su época.

Después de varios años junto a Lavoe, Colón continuó su evolución como artista y productor. En 1977, presentó al panameño Rubén Blades con el álbum Metiendo mano, que marcó el comienzo de una colaboración creativa muy exitosa. Su obra maestra con Blades fue Siembra (1978), uno de los discos de salsa más vendidos de la historia, con temas icónicos como “Pedro Navaja” y “Plástico”, que están llenos de contenido social y narrativas urbanas. Colón también se aventuró en la fusión de ritmos diversos y produjo proyectos conceptuales como Maestra Vida (1978), una obra emblemática que combinó elementos de teatro musical y narrativa dentro de la salsa.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

A lo largo de su carrera, Willie Colón lanzó más de 30 álbumes y fue galardonado con numerosos premios, incluyendo nueve discos de oro y cinco de platino, además de varias nominaciones a los premios Grammy. Vendió millones de discos en todo el mundo, y su música dejó huella en varias generaciones. Entre sus temas más exitosos están: Oh, qué será?, El gran varón, Idilio, Gitana, Pedro Navaja con Rubén Blades, La Murga, con Héctor Lavoe, entre otras.

Pero su talento no se limitó solo a la música; Colón también trabajó como productor para otros artistas e hizo apariciones en cine y televisión, mostrando su versatilidad en diferentes campos creativos.