Yailin hizo reveladora confesión tras su ruptura con Anuel: “quería quitarme la vida”

Yailin, la más viral, se dio a conocer en el mundo del espectáculo en Latinoamérica gracias a su relación con Anuel AA. La dominicana inició un romance con el puertorriqueño, poco tiempo después que él terminara con Karol G.

En varias oportunidades, los internautas aseguraron que el intérprete de Amanece no quería, de forma genuina, a Yailin, pues, supuestamente, no había olvidado a ‘La Bichota’. Aunque al principio demostraron estar muy enamorados, incluso se casaron por lo civil, antes que Yailin diera a luz se divorciaron en medio de un escándalo de supuesto maltrato.

Yailin (Estados Unidos) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Fotografía por: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

¿Qué pasó con Yailin, la más viral?

En el 2023, después de varios meses de rumores, los artistas confirmaron su divorcio. El proceso legal se prolongó hasta principios de 2024, cuando quedó oficializado. La custodia de la niña fue otorgada a Yailin. La relación, según medios y seguidores, no terminó en buenos términos. Yailin afirmó en Instagram que Anuel la “golpeaba embarazada” y compartió una foto con un hematoma en el pómulo. Además, compartió capturas de WhatsApp en las que, según ella, el cantante la amenazaba si salía con otros artistas, y la acusaba de narcisista por exponer la verdad. Por su parte, el ex de Karol G negó las acusaciones, calificándolas de “mentiras y barbaridades”. Afirmó que Yailin lo amenazaba con simular agresiones para hacerle quedar mal legalmente.

El pasado 4 de julio, la cantante dominicana celebró su cumpleaños número 23. A través de sus redes sociales publicó un mensaje, dedicado a su hija, pero con el que, sin dar muchos detalles, abrió su corazón para recordar uno de los momentos más oscuros de su vida, luego de su separación de Anuel AA.

“Me acuerdo que cuando te tuve, quería quitarme la vida porque no podía más, pero te vi y dije: ‘quién luchará por ella, quién la va a hacer feliz’ y aquí estoy yo para ti, para toda la vida, te amo. Mi felicidad es la tuya, yo me mato si algún día tú me faltas”. Asimismo, en medio de un concierto hizo videollamada con la niña.

Sus seguidores la elogiaron por su fortaleza para salir adelante: “Dios las bendiga siempre, has pasado por mucho, pero todo pasa ya verás eres una mujer valiente”, “cosas que hoy te dan fuerza”, “los hijos nos vienen a salvar la vida”, “solo la critican y nadie sabe qué batallas está pasando, seamos más empáticos dejemos de juzgar”, “Yailin es una excelente madre”.