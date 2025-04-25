Yailin ‘La más viral’ protagonizó pelea callejera con influenciadora dominicana

La vida personal y artística de Yailin ‘La más viral’ suele estar bajo la lupa del público. La joven cantante dominicana, conocida por su estilo irreverente y su relación mediática con Anuel AA, volvió a acaparar titulares en su país natal. Sin embargo, esta vez no por un nuevo sencillo, sino por un enfrentamiento en plena calle.

Del otro lado de la polémica aparece Merisa Montás, más conocida en redes sociales como Barbilla Roja, una creadora de contenido que ha ganado notoriedad con su pódcast ¿Qué tú opinas?, espacio en el que suele referirse a figuras de la farándula dominicana. Precisamente, una serie de comentarios directos y provocadores, hechos en este programa, fueron la chispa que encendió la reciente disputa.

¿Qué pasó entre Yailin y ‘Barbilla Roja’?

De acuerdo con People en Español, la pelea ocurrió en la Zona Colonial de República Dominicana y rápidamente circuló en videos publicados por testigos y programas de entretenimiento. En las imágenes se observa a ambas mujeres rodeadas de personas, mientras la intérprete lanza fuertes reclamos a Merisa Montás.

El origen del conflicto está relacionado con las declaraciones de ‘Barbilla Roja’, quien cuestionó el papel de la artista como madre y mencionó a su hija Cattleya, fruto de la relación con Anuel AA. En una transmisión, la influencer llegó a señalar el entorno familiar de la pequeña y a comparar los orígenes de Yailin con los suyos: “Ella viene de un barrio, sin embargo yo estudié y vengo de familia”, dijo en tono despectivo.

Yailin habló de su pelea con ‘Barbilla Roja’

‘La más viral’ no tardó en reaparecer a través de redes sociales. En una transmisión en vivo, la cantante reconoció haber tomado la iniciativa y haber agredido físicamente a Merisa: “Te di tu trompada y no hiciste nada, ya te rompí la boca para que dejes de estar hablando”.

Según Yailin ‘La más viral’ confirmó que el límite se cruzó cuando ‘Barbilla Roja’ mencionó a su hija: “Es muy fuerte hablar de hijos, para tú andar hablando de mi hija (...) Usted no sabe lo que es parir, usted no sabe lo que es que su papá se le muera. Tengo muchas estrías en este cuerpo, me exploté por todos lados, para tú estar hablando de una niña que no sabe ni hablar”.

Finalmente, Yailin aseguró no avergonzarse de sus raíces y, por el contrario, las reivindicó como parte de su identidad: “Vengo de hacer de todo, vengo de la calle. Aunque uno sea internacional, el barrio no sale de uno y lo utiliza cuando uno tiene que utilizarlo”.

Mientras tanto, Barbilla Roja —quien suma más de 60 mil seguidores en redes y dirige un espacio de opinión digital— negó haber hecho los comentarios que indignaron a la cantante.