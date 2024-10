Yailin la más viral se cambió color de ojos con cirugía ¿cuánto costó y por qué?

La reguetonera dominicana Yailin, la más viral, cuyo nombre de pila es Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nunca ha tenido inconveniente en revelar los retoques estéticos a los que se ha sometido desde que se popularizó.

La artista de 22 años, que comenzó a ser noticia luego de su romance con Anuel AA y luego con Tekashi, a quien acusó de violencia doméstica, se ha realizado aumento de senos, aumento de glúteos, inyecciones en los labios, así como lipoescultura, disminución de cintura, perfilación de pómulos, mentón y nariz.

Ahora decidió que era necesario ajustar estéticamente el tono de sus ojos. La dominicana de 22 años sorprendió al lucir su nuevo color de ojos y se mostró visiblemente satisfecha con el resultado de una delicada cirugía ocular que le permitió el cambio.

Esto cuesta la cirugía para cambiar de color de ojos que se hizo Yailin

La cirugía se la practicó en una conocida clínica de Miami y corresponde aun procedimiento que se denomina queratopigmentación. Se trata de una intervención no muy larga en cuestión de tiempo, que implica la aplicación de pigmentos en la córnea y se realiza de la mano del láser.

Yailin lució en sus redes sociales su mirada con sus iris grises y denominó el nuevo color como ‘Miami Gray’. Según el programa Primer Impacto, de Univisión, este procedimiento tiene un costo de 12 mil dólares, un estimado de 50 millones de pesos colombianos y es irreversible, es decir que es prácticamente imposible volver al color de ojos original.

También te puede interesar: Marilyn Patiño está embarazada. “me sentí juzgada, me dijeron que no lo tuviera”

¿Por qué Yailin, la más viral se cambió el color de ojos?

En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la clínica que la atendió, la reguetonera confesó que cada vez que se ponía lentes de contacto grises le gustaba más este tono, por ello decidió que fuera permanente.

Originalmente, ella tiene ojos café. “Voy a cambiar mi color de ojos. Los tengo lindos, pero el otro día me puse unos grises y me encantaron. Así que me los quiero hacer permanentes”, dejó consignado.

Luego de la intervención indicó: “Me encantan, están hermosos”, al tiempo que consideró que ahora tiene ojos de vampiro. Por supuesto, los ciudadanos digitales se han expresado y mientras algunos la han felicitado por lo bien que el queda el nuevo color en sus ojos, otros le han advertido de los riesgos de esa cirugía y temen que esté causando daño en la córnea.

Dentro de los peligros que la queratopigmentación puede ,tener, según la clínica Sancho de España estarían la resequedad para el ojo, el mayor riesgo de desarrollar glaucoma o lesión en la córnea, entre otros.

Aquí más noticias de la farándula