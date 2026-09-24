Yamid Amat: Jorge Barón, Vanessa de la Torre y más famosos le envían mensajes solidarios

Este 22 de septiembre se conoció que el locutor y periodista Yamid Amat fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se encontraba en “estado crítico y con pronóstico reservado”. De acuerdo con la información que ha sido revelada por diferentes medios de comunicación, el referente del periodismo de 84 años sufrió quebrantos de salud derivados de un diagnóstico de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

A través de las redes sociales, Yamid Amat Serna, hijo del fundador del Noticiero CM&, agradeció las muestras de afecto que han tenido con su padre, quien continúa bajo supervisión médica: “Gracias infinitas por todos los mensajes de apoyo, cariño y solidaridad a mi padre. Llegan a su corazón y al nuestro, su familia, con inmensa ilusión y esperanza, mientras él recibe atención y cuidado intensivo en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Su pronóstico es reservado. Sus buenos deseos y energía son bendiciones inmensas. Con amor y gratitud en nombre de la familia, Yamid Amat Serna".

Famosos envían mensajes de apoyo a Yamid Amat

Tras conocerse la situación de salud del referente del periodismo en Colombia, varios periodistas se han unido en una sola voz para enviarle mensajes de solidaridad. Jorge Barón, escribió: “A Yamid Amat y a su familia, nuestro saludo respetuoso y solidario. Confiamos en la labor incansable de su equipo médico y en el cuidado constante que lo acompaña. Que la calma les sostenga, que no falte la palabra oportuna ni la mano cercana, y que cada jornada traiga un aliento de mejoría. Con afecto y esperanza, les deseamos serenidad, unión y confianza en cada paso”.

Por su parte, Vanessa de la Torre, quien trabajó con el locutor, publicó una foto donde aparece junto él. “Han sido horas muy complejas para Yamid. Momentos de mucha tristeza, inquietud, preocupación, incertidumbre. Yamid me enseñó a ser valiente, fuerte, creativa, a preguntar lo que quiero saber, a amar con intensidad y a ser incansable en mi pasión por el periodismo. Es el momento, Jefe, de seguir luchando. Siempre adelante. Como me enseñaste”.

Jorge Alfredo Vargas, expresentador de Noticias Caracol, reposteó el comunicado que emitió la Clínica Santa Fe, y allí escribió: “Fuerza, comandante. Te queremos”.

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Ayer, sobre las 2 de la tarde, Canal 1 Noticias afirmó que Yamid Amat había presentado una mejoría: “Frente a las versiones e información falsa que ha circulado en las últimas horas en algunas cuentas de redes sociales. Hoy, Canal 1 Noticias confirma que el periodista está vivo, no ha fallecido y su estado de salud evoluciona de manera favorable según la información confirmada por este noticiero con el centro médico y su entorno cercano. El maestro de 84 años ha presentado una mejoría significativa en las últimas horas y aunque permanece bajo observación médica en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe en Bogotá, Yamid Amat ya no se encuentra inconsciente y responde de forma positiva a su tratamiento”.

Mientras tanto, el equipo de especialistas que lo está atendiendo, evalúa su evolución. Dependiendo de eso, en las próximas horas o días, podrían autorizar su paso a una habitación de hospitalización general.