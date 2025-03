Yaya Muñoz reaccionó a críticas de La Jesuu y a llegada de Epa Colombia a la cárcel

Yaya Muñoz se convirtió en la eliminada del pasado domingo en La casa de los famosos Colombia 2, tras ser la participante en riesgo con menor cantidad de votos a favor. Razón por la que debió abandonar el reality show y regresar a la realidad después de cuatro semanas.

Luego de su salida, la periodista y presentadora de 31 años estuvo de visita en Buen día Colombia, matutino del Canal RCN en el que reaccionó a varios hechos que ocurrieron mientras permanecía aislada, como la llegada de Epa Colombia a la cárcel. Además, se pronunció en vivo a las críticas que recibió por parte de La Jesuu y también de Dani Duke, novia de ‘La Liendra’.

La reacción de Yaya Muñoz al enterarse que Epa Colombia está en la cárcel

Teniendo en cuenta que la captura e ingreso de Daneidy Barrera a prisión ocurrió a los pocos días del estreno de La casa de los famosos Colombia 2, los participantes que siguen en competencia no tienen ni idea de lo que ocurrió con la creadora de contenido, condenada a 5 años y 2 meses de prisión por los actos vandálicos que protagonizó durante las protestas de noviembre del 2019.

“Yina ha dicho que Epa Colombia ha estado afuera de la casa, gritándole cosas, pero no si sabes que ella está en la cárcel El Buen Pastor privada de la libertad por más de 5 años”, comentó el presentador Andrés López, a lo que Yaya Muñoz reaccionó con un gesto de impacto.

“¿Qué?”, aseguró la exparticipante, al tiempo que tomó su rostro con las manos en señal de sorpresa.

Yaya Muñoz respondió a las críticas de La Jesuu y de Dani Duke

En este mismo programa, Muñoz vio por primera vez y en vivo la efusiva celebración que grabó Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, tras enterarse que su antigua compañera también resultó eliminada del reality.

“Me encanta generar esas reacciones en la gente. Por lo menos le di alegría, algo que ella no tuvo en su estancia en La casa de los famosos (...) Yo siempre sentía que no era de su agrado porque se notaba cuando hacíamos grupos, lo sentía. De ella digamos que no me sorprende porque, pues, entiendo que no me quería o que le daba rabia. No sé, no la juzgo", expresó Yaya Muñoz.

Por último, la exconcursante de La casa de los famosos se mostró sorprendida ante las críticas que recibía fuera del programa por parte de Dani Duke, novia de ‘La Liendra’, quien no apoya la amistad entre ambos.

“¡Quedé ‘plop’! No sé qué decir ante eso porque era de las personas que menos esperaba ese tipo de reacción y comentarios. No sé qué le hice, qué le molestó o qué le generó inseguridad a ella, pero no lo esperaba porque la nombraba mucho y cada vez que tenía la oportunidad de hablar con ‘Lali’ le decía que era muy bonita. No sé qué pudo pasar para que ella reaccionara así”, concluyó Yaya Muñoz.