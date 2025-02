Yeferson Cossio habría pagado millonaria suma por anillo de compromiso de su novia

Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, al anunciar su compromiso con su novia Carolina Gómez, quien es modelo y estudiante de ingeniería administrativa

La propuesta de matrimonio se llevó a cabo en una sala de cine privada, donde el influenciador preparó una romántica escena que incluyó un video con momentos importantes de su relación y la pregunta “¿Te quieres casar conmigo?” proyectada en la pantalla.

¿Cuánto le costó a Yeferson Cossio su anillo de compromiso?

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores fue el espectacular anillo de compromiso que Yeferson le entregó a Carolina. La joya cuenta con un gran diamante central que está rodeado por decenas de circones.

Aunque Yeferson Cossio no reveló de inmediato el precio exacto del anillo, la emisora Los 40 Colombia publicó en su portal web que podría haber costado más de 38 millones de pesos colombianos. Sin embargo, el creador de contenido mencionó en sus redes sociales que revelaría el precio exacto si su publicación alcanzaba los 50 mil “me gusta”.

Este fue el anillo con el que Yeferson Cossio y Carolina Gómez se comprometieron este 14 de febrero. Fotografía por: Instagram

“Estoy tan feliz de que la vida me permita vivir esto con la persona que amo, que me da paz y a quien quiero ver siempre al despertarme. Eres la persona que elegiría una y mil veces, la persona que me ha hecho sentir que mi vida es perfecta y que cada momento es mágico. Hoy, al dar este paso, no solo decido unir mi vida a la tuya, sino que entrego mi alma y mi corazón con la certeza de que en ti he encontrado mi hogar, mi paz, mi lugar seguro y mi mayor felicidad”, expresó Carolina Gómez al recibir su anillo de compromiso.

¿Cómo se conocieron y cuánto llevan Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

De acuerdo con lo que ambos contaron hace tiempo a Vea, se conocieron en mayo de 2022 gracias a un concurso que el influenciador realizó en sus redes sociales.

“Cuando comenzamos a hablar fue muy raro porque, se supone, yo debía conocer a un hombre ¿A qué me refiero? Hubo un concurso que yo hice hace tiempo, en el que prometí grabar contenido con las cinco primeras personas que me compraran algo que yo estaba vendiendo, y uno de esos ganadores fue el que era mánager de ella en ese entonces (...) y él vio potencial en Caro y decidió que fuera a grabar conmigo”, explicó el paisa de 29 años.

“Yo no les voy a negar que apenas ella llegó yo quede como: ‘¡Dios, qué mamasita!’, porque su físico siempre me ha impactado mucho ¡Parece de mentiras! Empezamos a grabar y hubo mucha química, pero todo como amigos. Cuando menos lo pensamos nos estábamos viendo todos los días”, agregó Yeferson Cossio sobre su novia, con quien celebró su segundo aniversario en noviembre de 2024.

A pesar de la evidente atracción y de las pretensiones del antioqueño, Carolina Gómez prefirió mantener tan solo una amistad porque consideraba que no era el momento adecuado para un romance. Además, sentía que no había pasado el tiempo suficiente de la ruptura entre el creador de contenido y su antigua pareja, Jenn Muriel.

“Él en ese momento estaba soltero, pero estaba en un proceso, y yo tenía en mente que en ese tipo de cosas era mejor no meterse y darle el tiempo necesario, entonces preferí que quedáramos como amigos (...) Pero como nos seguimos viendo esa decisión cambió totalmente porque me empezó a hacer falta y se convirtió en parte de mi vida”, comentó Carolina Gómez a Vea.