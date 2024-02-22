Yeferson Cossio respondió a polémica por supuesta broma en vuelo de Avianca: “Sin intención”

El influenciador colombiano Yeferson Cossio se pronunció sobre el incidente ocurrido en un vuelo de Avianca entre Bogotá y Madrid, luego de que la aerolínea anunciara en horas recientes una serie de medidas en su contra por lo sucedido a bordo.

El caso se originó por la activación de un dispositivo químico que generó un olor intenso dentro de la cabina durante el vuelo AV46 del 11 de marzo de 2026, situación que habría obligado a la intervención de la tripulación y generó incomodidad entre los pasajeros. Tras lo ocurrido, Avianca decidió cancelar el trayecto de regreso del pasajero involucrado y dar por terminado su contrato de transporte.

La versión de Avianca sobre lo ocurrido con Yeferson Cossio

En su comunicado, la aerolínea señaló que los hechos se originaron por una conducta que afectó la seguridad, la comodidad, el orden y la disciplina a bordo, lo que obligó a la intervención de la tripulación durante el vuelo.

Avianca también subrayó dos condiciones clave en las que se presentó el incidente. Por un lado, recordó que la aeronave es un espacio cerrado con sistema de presurización, donde el aire se recircula en toda la cabina. Por otro, indicó que el avión se encontraba sobre el océano Atlántico, aún distante del aeropuerto más cercano, lo que elevaba el nivel de alerta ante cualquier situación que pudiera comprometer la operación.

En ese contexto, la compañía reiteró su postura frente a este tipo de casos al advertir que rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de la operación y afecte la experiencia a bordo, razón por la cual tomó la decisión de no permitir la continuación del itinerario del pasajero.

La respuesta de Yeferson Cossio a la polémica

Tras la difusión del caso, el influenciador publicó un comunicado en el que entregó su versión de lo ocurrido y rechazó que se tratara de una acción intencional: “Aproximadamente una hora antes del aterrizaje, se activó de manera accidental un elemento que llevaba en mi equipaje de mano. Es importante aclarar que lo ocurrido no fue una broma, ni hizo parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido”.

Según explicó Yeferson Cossio, el incidente se produjo por la activación accidental de un elemento en su equipaje de mano, el cual —afirmó— no representa un riesgo para la aeronave, ya que no es inflamable ni genera combustión.

“Reitero que rechazo de manera categórica la versión según la cual esto fue una broma o una acción pensada para generar contenido. No existía equipo de producción audiovisual a bordo, no existía producción montada, no existía personal grabando el supuesto “contenido”, ni nada parecido a una estrategia de redes. Esa sola realidad desmonta por completo la narrativa que se ha querido instalar. Lo que pasó fue un accidente, no un acto malicioso como se ha querido vender", explicó.

Además, Yeferson Cossio aseguró que ofreció disculpas a la tripulación y que atendió las indicaciones durante la situación.

“Adicionalmente, es importante señalar que algunos videos que han sido difundidos recientemente en medios de comunicación no corresponden a este incidente, sino que son contenidos antiguos sacados de contexto. Hago un llamado a los medios y al público a verificar la información antes de replicarla, a compartir con criterio y a recordar que la verdad debe estar por encima de la inmediatez y de cualquier narrativa espuria o descontextualizada”, concluyó el creador de contenido.