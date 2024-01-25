¿Yeferson Cossio terminó con Carolina Gómez? Así respondieron los influenciadores

Yeferson Cossio y Carolina Gómez se han consolidado como una de las parejas más populares de las redes sociales en Colombia. Con millones de seguidores atentos a cada uno de sus movimientos, el creador de contenido y la influenciadora suelen compartir momentos de su vida personal, incluyendo el compromiso que anunciaron hace varios meses y que fue celebrado ampliamente por sus comunidades digitales.

Aunque a lo largo de su relación han proyectado estabilidad y cercanía constante, en los últimos días comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura. Las especulaciones surgieron luego de que varios seguidores notaran la ausencia de publicaciones juntos y una menor interacción pública entre ambos, lo que dio pie a comentarios y conjeturas en distintas plataformas.

¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez terminaron?

Ante el creciente ruido en redes sociales, la pareja decidió responder sin emitir comunicados directos ni declaraciones extensas. En cambio, optaron por una publicación que, para muchos, resultó más que suficiente para aclarar la situación.

A través de un video compartido en redes, Yeferson Cossio y Carolina Gómez aparecieron juntos disfrutando de un atardecer frente al mar. En las imágenes se les ve relajados, cercanos y compartiendo gestos de afecto mientras disfrutan del paisaje, un contraste evidente frente a las versiones que apuntaban a un distanciamiento sentimental.

El contenido fue interpretado por sus seguidores como un mensaje claro de que la relación continúa, desmintiendo así los rumores de una supuesta separación. Además, la publicación no tardó en generar reacciones. Comentarios de apoyo, mensajes celebrando que sigan juntos y respuestas de alivio por parte de sus seguidores inundaron la sección de comentarios.

¿Cómo se conocieron y cuánto llevan Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

De acuerdo con lo que ambos contaron en una entrevista con la revista Vea, se conocieron en mayo de 2022 gracias a un concurso que el influenciador realizó en sus redes sociales.

“Cuando comenzamos a hablar fue muy raro porque, se supone, yo debía conocer a un hombre ¿A qué me refiero? Hubo un concurso que yo hice hace tiempo, en el que prometí grabar contenido con las cinco primeras personas que me compraran algo que yo estaba vendiendo, y uno de esos ganadores fue el que era mánager de ella en ese entonces (...) y él vio potencial en Caro y decidió que fuera a grabar conmigo”, explicó el paisa de 29 años.

“Yo no les voy a negar que apenas ella llegó yo quede como: ‘¡Dios, qué mamacita!’, porque su físico siempre me ha impactado mucho ¡Parece de mentiras! Empezamos a grabar y hubo mucha química, pero todo como amigos. Cuando menos lo pensamos nos estábamos viendo todos los días”, agregó Yeferson Cossio sobre su novia, con quien celebró el tercer aniversario en noviembre de 2025.

A pesar de la evidente atracción y de las pretensiones del antioqueño, Carolina Gómez prefirió mantener tan solo una amistad porque consideraba que no era el momento adecuado para un romance. Además, sentía que no había pasado el tiempo suficiente de la ruptura entre el creador de contenido y su antigua pareja, Jenn Muriel.

