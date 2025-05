Yeison Jiménez ahora exporta miel y construye hoteles. Así van sus negocios

El artista, nacido hace 33 años en Manzanares, Caldas no solo se ha posicionado en el género popular siendo uno de los más requeridos en el país, sino que ha sentido mucha inquietud en cuanto a los negocios. En varias entrevistas ha comentado que lleva la sangre de empresario en sus venas, ya que sus padres también desarrollaron emprendimientos.

Los negocios de Yeison Jiménez

Hace un tiempo Yeison abrió su marca de gafas. Lo hizo incentivado por su experiencia, pues por el queratocono, que padece siempre las usa y quiso lanzar su propia colección. Las gorras también han sido un negocio que le ha generado buenos dividendos.

Así mismo, ha hablado de su gusto por la ganadería y por ello tiene criadero de caballos. En redes sociales, suele mostrar algunos de los ejemplares que posee.

Ahora en una reciente charla con La República, el artista contó que ha incursionado en la hotelería y por ello construye varios hoteles en distintos destinos del país.

“Yo tengo varias empresas. Hoy por hoy he minimizado un poco. Me muevo en el tema de la ganadería, en la agricultura, en las gorras. Estoy haciendo tres hoteles, en estos momentos. Y me muevo mucho en el tema inmobiliario y en inversiones extranjeras”, indicó el intéprete de ‘Aventurero’.

Sobre los lugares donde construye los hospedajes mencionó: “En Fusagasugá estamos haciendo uno hermoso, en Mariquita, Tolima, estamos terminando uno, y en Fúquene, en Boyacá, es el próximo proyecto”.

Yeison Jiménez exportará miel de abejas

Jiménez quien hace poco hizo gala de la casa que compró en Orlando, Florida mencionó que también trabaja en un proyecto para exhortar miel de abejas. “Estoy muy enfocado en este tema de la exportación de miel, porque le sirve al medio ambiente, le sirve a los campesinos, le sirve a la madre cabeza del hogar.Queremos que sean presos, personas privadas de la libertad las que nos hagan las colmenas. Esto es un ecosistema de ayuda a población vulnerable”.

Sobre el reto que implica ser artista y al tiempo CEO de sus empresas reconoció que es complejo: “Yo creo que me ha costado demasiado intercalar estas dos vidas. Ha sido muy lindo y ha sido muy meritorio. Soñaba con eso. Yo soñaba con generar empleo, y hoy tenemos más de 150 personas empleadas. Pero si me lo preguntas, lo único que yo siento es agradecimiento, ¿sabes? Yo me acuesto a dormir y digo, gracias a Dios puedo cumplirle a mis colaboradores. También, es muy difícil. Tengo reuniones todo el tiempo. Vengo de dos juntas directivas ahorita. O sea, yo estoy desde las 7:30 a.m. en oficinas y de aquí termino y voy a una cena con una junta directiva. Eso es ser empresario. Pero me ha ido muy bien”.

