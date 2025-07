Yeison Jiménez denunció estafa con su imagen. “Estoy preocupado y triste”

El reconocido cantante colombiano Yeison Jiménez denunció públicamente que su imagen está siendo utilizada para estafar personas. Esta no es la primera vez que sucede, sin embargo, en un video publicado en sus redes sociales, advirtió a sus seguidores.

“Definitivamente me va a tocar hacer un video para aclararles algo, porque estoy un poquito preocupado y triste. Yo no sé si ustedes de pronto saben que normalmente al día me puedo tomar de 100 a 200, 300 fotos, así es algo 100% normal”, contó, agregando que le parece increíble la cantidad de gente que está utilizando fotos de su perfil para engañar a otros. “Dizque primos, hermanos, tíos, que están pidiendo plata prestada, que están buscando apartamento, que necesitan, no sé qué, que yo estoy pidiendo ayuda para no sé qué”.

Ante la incómoda situación, Jiménez aconsejó en varias ocasiones a sus seguidores sobre tener precaución y no caer en esa modalidad de robo. También reveló que tiene a una persona identificada en Medellín.

Yeison Jiménez ha sido víctima de varias estafas

En otra ocasión, Jiménez denunció que su imagen y la de su familia estaban siendo utilizadas por delincuentes para cometer estafas en redes sociales. A través de transmisiones en vivo y publicaciones en sus perfiles oficiales, el artista alertó a sus seguidores sobre la existencia de cuentas falsas que suplantan a sus hermanos, Heidy y Alejandro, con el objetivo de ofrecer productos como celulares, préstamos y hasta animales de su criadero de caballos.

“Mi hermana no vende celulares, mi hermano no vende préstamos, yo no vendo nada. Tengan cuidado, por favor”, expresó el artista visiblemente molesto en un video en vivo, en el que mostró ejemplos de las cuentas fraudulentas. Según detalló, los delincuentes han montado supuestas “tiendas digitales” usando fotografías y nombres de sus familiares, logrando engañar a al menos 40 personas, algunas de las cuales han perdido hasta 1.500.000 pesos por un celular inexistente.

Jiménez aseguró que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades y que está siendo investigado por el Gaula. Sin embargo, los intentos de estafa han continuado. En enero de 2024, el cantante volvió a denunciar que los perfiles falsos seguían operando, e instó nuevamente a sus seguidores a no caer en la trampa y a reportar inmediatamente cualquier cuenta sospechosa.

“Si ven un perfil que les está pidiendo dinero o vendiéndoles cosas usando mi imagen o la de alguien de mi familia, es una estafa. Yo no vendo absolutamente nada en redes sociales”, reiteró el cantante. Esta no es la primera vez que figuras públicas son víctimas de este tipo de fraudes digitales, un delito que se ha vuelto cada vez más común en Colombia y que afecta tanto a celebridades como a ciudadanos del común.

Jiménez concluyó su mensaje con un llamado a la precaución: “Las redes sociales pueden ser muy útiles, pero también muy peligrosas. Verifiquen siempre antes de hacer cualquier transacción. No caigan”.