Yeison Jiménez explotó por “persecución” contra su esposa: “¡Párenla!”

Yeison Jiménez es una figura que suele pronunciarse públicamente contra las situaciones que lo afectan a él o a sus seres queridos. Así quedó en evidencia una vez más este 14 de enero, cuando explotó ante una situación que afecta a Sonia Restrepo, su esposa.

A través de redes sociales, el cantante de música regional colombiana entregó detalles de lo ocurrido y, de paso, buscó llamar la atención de las autoridades correspondientes.

¿Qué pasó con la esposa de Yeison Jiménez?

Bastante sulfurado, el artista de 33 años aseguró que él y Sonia Restrepo están agotados de las llamadas que, a diario, reciben de compañías que ofrecen sus servicios de telefonía.

“En serio me ‘mamé’ del tema ¡Y pobre de mi esposa! ¡Se los juro! Ese teléfono todo el tiempo timbra ofreciendo maric*das y encima ponen a un conmutadora a nada. Aparte de todo, ayer llamé para que me revisen algo de la señal de mi teléfono y, después de diez minutos, cancelan la llamada ¡No me atendió a nadie!”, expresó Yeison Jiménez.

“Hoy quería dejarles de verdad una denuncia pública, la queja. Estamos cansados de esas llamadas y mensajes ¡Es una mamera lo que hacen! No me lo están preguntando, pero en el día le pueden entrar 25 llamadas. Incluso, a mí me llaman entre seis o siete veces al día. En serio, que la SIC o la Superintendencia hagan algo con ese pésimo servicio, así como con la violación tan gigante que le hacen al consumidor estas empresas al país. (...) Párenla, es una persecución”, concluyó.

¿Yeison Jiménez es hermano de Laura Acuña?

El caldense se estrenó como podcaster en septiembre de 2024 con Camino al éxito, espacio en el que entrevista a reconocidos personajes de la esfera pública colombiana.

Laura Acuña fue una de las primeras invitadas por Yeison Jiménez a su programa. Allí, la presentadora de Yo me llamo recordó que ha tenido la oportunidad de hablar en diversas ocasiones con el músico, quien ha sido muy insistente al manifestarle que tiene una hermana muy parecida a ella.

Días después de dicha entrevista, el intérprete de Vete y La llamada reiteró su opinión al comentar un carrete de fotos que la bumanguesa de 42 años compartió en su cuenta de Instagram. Sin embargo, quedó en claro que no son familia, como algunos lo pensaban.

“Mi hermana versión mejorada”, escribió Yeison Jiménez, dejando en evidencia su admiración por Laura Acuña, quien le respondió entre risas: “¡Yeison, qué nivel! ¡En serio! Yo de tú hermana no te vuelvo a hablar”.