Yeison Jiménez reveló cuánto ganó en un fin de semana vendiendo gorras. ‘Ni yo lo creí’

El cantante de música popular Yeison Jiménez sorprendió a sus seguidores al confesar que, fuera de los escenarios, también ha encontrado un negocio muy rentable: la venta de gorras. En una reciente entrevista, el artista contó que en un solo fin de semana logró facturar 56 millones de pesos gracias a este emprendimiento, inspirado en su criadero de caballos, La Cumbre.

La historia comenzó cuando su contadora le informó de un ingreso inusual en su cuenta bancaria. “Me preguntó qué había pasado y yo le dije que eran las ventas de las gorras. En ese fin de semana logramos facturar 56 millones de pesos. Fue algo que ni yo mismo esperaba”, relató el intérprete de Aventurero.

Las gorras, que llevan diseños alusivos a su pasión por los caballos y su estilo de vida, se han convertido en un accesorio muy demandado por sus fanáticos. El artista aseguró que este negocio surgió como una idea casual, pero con el tiempo se transformó en una línea de productos que genera ingresos considerables, incluso comparables a los que obtiene con su música.

“Yo no le tenía mucha fe al principio, pero la gente las empezó a comprar como locos. Es bonito saber que lo que uno hace con amor, así sea fuera de la música, puede llegar tan lejos”, comentó Jiménez, quien ha demostrado que su visión empresarial es tan fuerte como su talento artístico.

Además de su éxito en la música popular, Yeison Jiménez ha consolidado una imagen de emprendedor. Sus seguidores no solo lo ven como un intérprete de grandes éxitos, sino como un ejemplo de diversificación económica en el mundo del entretenimiento.

Este caso refleja una tendencia creciente entre los artistas colombianos: aprovechar su reconocimiento para desarrollar marcas propias y negocios alternativos. En el caso de Jiménez, el resultado fue contundente: dos días de ventas que se tradujeron en una cifra millonaria y una nueva faceta que lo sigue posicionando como uno de los cantantes más exitosos del país, dentro y fuera de los escenarios.