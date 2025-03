Yeison Jiménez reveló motivo por el que abandonó concierto en Medellín

En horas recientes, Yeison Jiménez volvió a ser blanco de críticas a través de redes sociales. En esta ocasión, por cuenta de su inesperada reacción a una situación adversa que, el pasado 22 de marzo, se presentó durante un concierto en Medellín.

Ante la ola de comentarios que recibió por lo ocurrido, el músico de 33 años se pronunció y entregó su versión de los hechos que se presentaron en el estadio Luis Alberto Villegas, conocido como ‘el diamante de béisbol’.

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez en Medellín?

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, que se volvieron virales por medio de redes sociales, el caldense se encontraba interpretando una de sus canciones cuando, sorpresivamente, el sonido del evento se apagó.

Esta situación generó un fuerte disgusto en Yeison Jiménez, quien abandonó el escenario de la capital antioqueña, no sin antes tomarse un trago y dejar un contundente mensaje a los responsables.

"Despídase. Yo no soy ningún payaso, care v3$#a", se escuchó decir al cantante de música popular, al tiempo que algunos asistentes lo abuchearon y otras le demostraron su respaldo con aplausos.

¿Por qué Yeison Jiménez abandonó concierto en Medellín?

Luego de lo ocurrido y tras haber recibido una gran cantidad de críticas en su contra, Yeison Orlando Jiménez Galeano (nombre de pila) se pronunció a través de su cuenta de Instagram y detalló los motivos que lo llevaron a bajarse del escenario entre insultos.

Según Yeison Jiménez, “fue un concierto que tuvo muchos inconvenientes y, lastimosamente, no estuvo muy bien". Incluso, sostuvo que los inconvenientes comenzaron desde el momento en que, tras llegar a la presentación, se encontró con que los organizadores del evento no le tenían el dinero completo de su pago.

“Como veo que ha cogido mucha fuerza el tema, quiero explicarles por aquí lo que pasó (...) Como se dieron cuenta, las personas que fueron, nosotros nos demoramos casi una hora para subirnos al escenario, luego de que se bajó el artista anterior. No estaba todo el dinero, pero no pasó nada porque los empresarios eran amigos, entonces hicimos un descuento y nos subimos a cantar. Cuando faltaba un minuto y 20 segundos, yo estaba cantando y me apagaron todo”, explicó inicialmente.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Yo llevo 14 años en esto, y les voy a decir la verdad, pero a mí nunca me habían hecho esto. Creo que hay una forma más fácil y es decirle al artista que debe parar ya. Yo tengo un sistema de comunicación por el que me pueden informar o pueden subir a decírmelo, pero no. A ellos les pareció muy gracioso decir: ‘Vamos a quitarla la música a este tonto’, y ya (...) Lo mínimo que debieron hacer es decirme que debía parar y ya, dejarme terminar, sobre todo si yo esperé dos horas para poder cantar y no dije nada. Estuvo muy mal, la verdad”, concluyó Yeison Jiménez en sus historias de Instagram.