Yeison Jiménez y Sonia Restrepo: así fue la historia de amor del artista y su esposa

A lo largo de más una una década, Yeison Jiménez se forjó una brillante carrera como intérprete de música popular. El artista, que nació 34 años atrás en Manzanares, Caldas, se convirtió en un verdadero ejemplo de alcanzar los sueños mediante el talento, la disciplina y el trabajo, musicalmente hablando.

En lo personal y lo familiar, vivía una relación estable con su esposa Sonia Restrepo. La primera vez que accedió a posar junto a ella fue para una portada de Ve, poco después de pandemia. Allí los dos se sinceraron sobre su historia de amor y él detalló cómo la joven conquistó su corazón, cuando él aún no alcazaba la fama, pero ya daba conciertos.

El Flechazo de Yeison Jiménez fue en Pensilvania, Caldas

Fue en un concierto que el artista ofreció cuando tenía 22 años que conoció al amor de su vida: Sonia. Ella, de 18 años en ese entonces, llegó con unas amigas que habían ganado un campeonato de fútbol a celebrar al lugar donde él cantaba. “Nos conocimos en mi pueblo en Pensilvania, Caldas. Era un miércoles y ese día le estaba cantando a un amigo muy querido. Él estaba empezando, tenía su canción ‘Qué día es soy’. Yo iba entrando con unas amigas y de frente nos vimos, fue flechazo”, recordó Sonia sobre esa primera mirada que luego los llevó a ser presentados.

“Era un lugar pequeño y llegué a cantarle a una barra de gente de dinero, no era Yeison el gran artista, comenzaba mi carrera llevaba dos años. La vi sentada con amigas y empecé a molestarla y al final, me monté a un caballo y le me dijo que si me podía dar una vuelta y yo le dije que no porque el caballo no era mío y se puso brava…jaja… yo le dije que no conocía el caballo; era un niño de 22 años a quien le prestaron un caballo… Ella se fue a montar caballo con otros amigos y quedé con ese sinsabor y al otro día, la invité a almorzar a un pueblo cerca y ahí fue donde comenzamos a hablar”, comentó a Vea el artista sobre ese primer encuentro.

Luego de un año de noviazgo a distancia donde los dos recordaron que él llegaba a Pensilvania o enviaba por ella cuando estaba cerca cantando, la pareja sentía que estaba más enamorada que nunca y decidieron apostarle a estar cerca. “Yo viajaba demasiado, duré cuatro años en carretera. Si ella hubiera estado en Bogotá hubiera sido lo mismo. En ese tiempo las redes sociales no eran fuertes… Todo lo teníamos que hacer puerta a puerta, viajé a todas las emisoras, a los canales. Yo le decía a ella que no me la podía traer (a Bogotá) … hasta que ya me empezó a ir un poquito bien y muy enamorado le dije: ´vente para acá´… Le hice tres promesas, le dije: ´quiero que seas mi esposa, la mamá de mis hijos y te voy a sacar profesional… y las tres se las cumplí”, comentó Yeison sobre aquella época en la que ya eran una familia pues él desde el principio acogió a Camila, la hija que Sonia había tenido a sus 16 años, como parte de la familia.

“Cuando le dije que tenía una hija no me creía”, afirmó Sonia que luego “si hay algo que me haga luchar por esta relación es el hombre y el padre que ha sido con mi hija…desde el primer momento fue abierto, generoso, cariñoso… mi hija no tuvo esa figura y él llegó a darle todo ese amor, importancia, tiempo y cariño…Mi hija lo ama, lo respeta…lo ve como lo máximo”, revela la esposa del artista.

Así creció la familia de Yeison Jiménez

Sonia también recordó en aquella entrevista la época en la que sufrió bastante porque el anhelo de un segundo hijo no se convertía en realidad, pues años atrás tuvo una pérdida que médicamente la había dejado con dificultades para volver a concebir. Aun así, la pareja buscó un bebé por meses. “Duré mucho tiempo haciéndome pruebas y me decepcionaba y lloraba”.

Durante un tiempo, Sonia desistió y dejó todo en manos de Dios. “Él (Yeison) un día me dijo te veo distinta, tus ojos te brillan más. Cuando menos pensé me dijo: ´mi amor te veo diferente, te brillan los ojos, te veo extraña…´. Yo le dije que sería maravilloso, pero que no se hiciera ilusiones… Un día llega a la casa con una prueba, me la tomé y le dije ´mira, no estoy embarazada´, él dijo ´no, si estás, hay dos rayitas…´ . Estaba muy asustada me daba miedo ilusionarme que ni me había dado cuenta”.

Así pocos meses después la pareja celebró la llegada de Thaliana, quien hoy está en los 8 años y al igual que su hermana Camila, de 15, tiene inclinaciones artísticas.

Yeison tuvo a su segundo hijo en junio del 2024, a quien llamó Santiago.

