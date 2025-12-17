Yina Calderón mostró cómo es su casa por dentro: “Muy linda”

En los últimos meses, Yina Calderón ha sido tendencia en redes sociales por las polémicas que protagonizó tanto en La casa de los famosos como en La mansión de Luinny, dos realities de convivencia en los que, aunque no ganó, sí dio mucho de qué hablar.

La creadora de contenido, quien se dio a conocer por su participación en Protagonistas de novela, se ha caracterizado por sus extravagancias a la hora de vestir como en las propiedades que posee. En julio presumió su “Saya Móvil”, un carro que personalizó para que fuera una réplica de el de Bulma de Dragon Ball. Toda la parte de afuera del vehículo está llena de calcomanías de los personajes de esa serie animada.

Yina Calderón, exparticipante de ‘La casa de los famosos’. Fotografía por: Instagram

¿Cómo es la casa de Yina Calderón?

Ahora, a través de sus historias de Instagram mostró por primera vez su casa, dejando en evidencia cada detalle: “Les voy a mostrar por encimita mi casa ya que nunca se las muestro”, dijo.

En la primera planta se observa la sala, el comedor, y, según la creadora de contenido, también están los parqueaderos al lado de la cocina. En el segundo piso hay un cuarto auxiliar, según la empresaria de fajas, dispuesto especialmente para sus invitados. En un costado está un baño y, una habitación grande que la tiene adecuada con sus clósets de ropa y zapatos. “Por ahí están mis máquinas de hacer gimnasio, pero casi no las utilizó”, dijo. En otro costado también hay un cuarto especial para el lavado de la ropa.

En el siguiente piso se encuentra una sala de estar pequeña y el cuarto principal, es decir, el suyo, aunque no lo quiso mostrar con tanto detalle, pues según ella, no estaba ordenado. En el último piso también tiene una sala un poco más grande donde tiene muebles de color blanco: “Es una sala para emborracharme, hacer asados y todo eso. Es de cuatro pisos y vivo yo sola y otra persona que me acompaña”, contó.

La vivienda se caracteriza por sus colores blancos y algunos efectos de mármol. “Yo no sé para dónde me vaya para este año que viene. Ustedes saben que yo vivo en un barrio popular porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con andar con barrio, me encanta que pase el señor de los tamales", contó.

La mayoría de los comentarios que han dejado los internautas en redes son elogiando su casa, aunque no faltaron algunas críticas: “tiene su casa propia a base de trabajo propio sin marido, y ayuda a su familia”, ” hay que aplaudir los logros de otros”, “muy linda su casa”, “estrambótica como ella”, “qué bendición tener un techo propio, lo importante es que sea feliz Yina”, “muy bonita”, “esfuerzo de su trabajo, felicidades”.