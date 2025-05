Yina Calderón no pudo visitar a ‘Epa Colombia’ en la cárcel. Le negaron la entrada

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, permanece desde hace 17 semanas en la cárcel El Buen Pastor, donde cumple una condena de 5 años por delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del servicio de transporte público. La mayor parte de este tiempo en prisión, Yina Calderón —también influenciadora y una de sus amigas más cercanas— permaneció sin saber nada al respecto debido a su participación en La casa de los famosos Colombia 2, reality del que fue eliminada hace un par de semanas.

Tras salir del programa y enterarse de la situación por la que atraviesa Barrera Rojas, Calderón manifestó su intención de visitarla en prisión. Sin embargo, el primer intento por reencontrarse resultó frustrado.

¿Por qué Yina Calderón no pudo visitar a Epa Colombia en la cárcel?

De acuerdo con lo expuesto por la huilense a través de sus historias de Instagram, a pesar de contar con una autorización previa y de prepararse para este emotivo momento, a última hora le negaron el ingreso al establecimiento carcelario.

“Ya se me había aceptado el permiso para visitar a la Epa, pero no sé qué pasó a último momento, nos enviaron un correo electrónico…”, relató Yina Calderón, quien mencionó que no ha sido fácil comunicarse con el penal ni entender claramente por qué se le negó la entrada. Aun así, advirtió que continuará insistente hasta que pueda volver a ver a Epa Colombia, pues no pierde la esperanza de lograrlo.

“Hoy me había levantado con un poco más de ánimo porque ustedes saben que una de las cosas que yo más quiero es ver a la Epa”, concluyó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2.

Hasta el momento de esta publicación, ni el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ni el establecimiento carcelario han emitido un pronunciamiento al respecto.

