Yina Calderón revela cuánto dinero le pagará Westcol por pelea con Andrea Valdiri

La expectativa por Stream Fighters 4, el evento de boxeo organizado por el creador de contenido Westcol, sigue en aumento. Entre las peleas más comentadas se encuentra el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, un duelo que promete ser tan mediático como polémico.

¿Cuánto le pagará Westcol a Yina Calderón?

En medio de sus transmisiones en redes sociales, Yina Calderón decidió poner fin a los rumores sobre cuánto ganará por subirse al ring contra la bailarina y empresaria barranquillera. La exprotagonista de novela reveló que su pago será de 70 millones de pesos colombianos, cifra que, según contó, consiguió tras una breve negociación.

“La propuesta inicial fue de 50 millones, pero yo dije: ‘no, eso es muy poquito’. Negocié y llegamos a los 70 millones. Si hubiera sabido que esto iba a dar tanta bulla, habría pedido más”, dijo Calderón entre risas.

La influencer aprovechó para responder a las versiones que circulaban desde junio, cuando el programa La Corona TV afirmó que su pago sería de 90 millones. “No, eso no es cierto. Esos 90 millones nunca me los ofrecieron. Lo que sí es real es que llegamos a un acuerdo en 70”, aclaró.

¿Cuándo será la pelea?

El combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri está programado para el 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá y será uno de los platos fuertes de la velada. Stream Fighters 4 reunirá a varios creadores de contenido y figuras de la farándula nacional, quienes se enfrentarán en el ring en medio de un show que mezcla deporte, espectáculo y transmisiones en vivo para miles de espectadores.

Andrea Valdiri, por su parte, no ha revelado públicamente cuánto recibirá por su participación, aunque ha manifestado que aceptó el reto para “medirse” en un escenario diferente y darle un toque de humor y picante a la jornada.

Con la fecha cada vez más cerca, las redes sociales se han convertido en el campo de batalla previo. Tanto Calderón como Valdiri han lanzado indirectas, burlas y mensajes desafiantes, calentando un encuentro que promete emociones dentro y fuera del cuadrilátero.

Los fanáticos esperan que este enfrentamiento no solo cumpla con la expectativa de espectáculo, sino que también marque un antes y un después en el formato de peleas entre influenciadores en Colombia, un fenómeno que crece cada año y que mezcla entretenimiento, marketing y negocio.