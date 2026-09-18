Yina Calderón reveló preocupante conversación con Epa Colombia tras dos años sin hablar

Desde que Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia está privada de la libertad, Yina Calderón, una de sus amigas más cercanas, ha estado al tanto de su situación. Sin embargo, hace unos meses, la exparticipante de La casa de los famosos reveló que no había vuelto a tener ningún tipo de contacto con ella. Inicialmente se rumoró que, al parecer, la presidiaria se habría negado a recibirla en las visitas.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Epa Colombia?

Recientemente, Yina Calderón concedió una entrevista para El mañanero de La Mega. Allí, la también empresaria expresó su preocupación por la situación que Epa Colombia estaría enfrentando en la cárcel de Picaleña, en Ibagué. “Hace casi dos años que nosotras no teníamos cruce por evitar escándalos, para no perjudicarla y está muy mal. Decía ayer: ‘Yo ya no quiero vivir, cómo hago para mi niña, se la voy a dejar encargada a Karol’”.

Por esa razón, Calderón pide ayuda a las autoridades para lograr detención domiciliaria, teniendo en cuenta que Epa Colombia ha estado en tres cárceles diferentes. “La única solución que tenemos es el presidente, que le concedan la casa por cárcel. Siento que se tiene que hablar de Epa Colombia porque si no hacemos nada por ella un día de estos no va a aparecer bien”, añadió.

Violeta Bergonzi, presentadora y directora del programa, le preguntó si tenía conocimiento si Epa Colombia estaba recibiendo ayuda psicológica. Al respecto, Yina agregó: “¿Cuál ayuda psicológica? Si para una cita médica le ponen un brazalete en los pies como si fuera una criminal, como si hubiese matado no sé a cuántas personas".

Luego, se refirió a las condiciones en las que, aparentemente, estaría la influencer en prisión: “La comida de ella es diferente, le tienen un trato inhumano, entonces como no puede salir en sus redes sociales porque está vetada durante muchos años, no tiene acceso a celular, pues me toca a mí, soy la única amiga influencer que tiene que puede hablar por ella, porque en verdad si no hacemos nada por Epa Colombia un día de estos resulta muerta. ¿Quién se la paga al papá, a la mamá, a la niña, la hija que ni la ha visto?”.

Finalmente, agregó: “Karol que no era de hacer publicidad le ha tocado sacar esa empresa adelante, yo no sé cuántos empleados tiene Epa Colombia, que se van a quedar sin trabajo si todas las entidades siguen cayéndole encima a esta china, al menos no sé, concédanle la domiciliaria para que ella pueda trabajar y sacar adelante su empresa”.

Algunos internautas han apoyado la solicitud de Yina: “Muy injusto lo de Epa”, “Epa está sufriendo”, “por qué tanto odio con esa muchacha”, “Epa Colombia necesita apoyo”, “alguien está detrás de lo que le pasa”, “hay que ayudarla”, “ella ya pagó”, “Epa ha sido muy valiente”.