Yina Calderón terminó en el piso tras fuerte agresión de Chanel en ‘La mansión de Luinny’

La tensión que venían acumulando Yina Calderón y Chanel, participante dominicana de La mansión de Luinny, estalló este miércoles en uno de los enfrentamientos más fuertes que se han visto en el reality. El choque incluyó insultos, amenazas previas y un contacto físico que obligó a varios compañeros a intervenir.

Contexto de la pelea entre Yina Calderón y Chanel en ‘La mansión de Luinny’

Los roces entre ambas vienen desde los primeros días del reality. En una dinámica de presentación, la influenciadora colombiana dijo abiertamente que no le agradaba su compañera y la calificó con adjetivos despectivos sin haber convivido con ella, lo que marcó el inicio de una relación hostil que fue escalando con episodios cada vez más tensos.

Uno de los antecedentes ocurrió en el baño: Yina Calderón ocupó el espacio para plancharse el cabello y se produjo una discusión porque Chanel y otra compañera estaban usando el mismo cuarto. Durante el cruce, un participante retiró la plancha que había llevado Yina y la colocó en un mueble; Yina, al no verla, tomó otra plancha que resultó ser propiedad de Chanel. Al percatarse de ello, la dominicana reaccionó con furia y amenazó con golpearla con un palo de escoba, momento en que producción intervino para separarlas.

Esa amenaza quedó como antecedente: la creadora de contenido dijo en repetidas ocasiones ante la cámara que, si Chanel volvía a amenazarla con un palo, ella “sacaría un cuchillo”.

Así fue la pelea entre Yina Calderón y Chanel ¿Serán expulsadas?

El conflicto inició cuando la colombiana dijo que Abraham —otro de los participantes— ha estado escondiendo comida, una afirmación que él mismo desmintió enérgicamente desde la cocina. En medio del cruce verbal, el español recibió insultos homofóbicos y la tensión subió. Fue entonces cuando Chanel intervino con la intención de separar la escena.

Sin embargo, tal y como quedó en evidencia, Yina Calderón reaccionó de forma violenta e inesperada tras tomar del cuello a Chanel. En respuesta, la dominicana sujetó a su compañera de reality del cabello, la derribó y la mantuvo sometida varios segundos hasta que otros participantes lograron separarlas.

Aunque las reglas de La mansión de Luinny prohíben tajantemente el contacto físico, no es claro si la producción aplicará sanciones inmediatas. Yina Calderón ya había protagonizado otro enfrentamiento físico —aunque en menor medida— con otra participante sin que esto derivara en su salida, por lo que la decisión se mantiene en suspenso.

Cabe recordar que la pelea ocurre justo antes de la gala de eliminación, por lo que la expectativa del público es alta: si se siguen las normas, ambas deberían abandonar la competencia.