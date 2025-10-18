Yina Calderón y Andrea Valdiri: así fue el tenso ‘cara a cara’ previo a su pelea

El pesaje oficial de Stream Fighters 4 en Bogotá dejó ver que el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri trasciende lo deportivo. Lo que debía ser una jornada técnica para verificar el peso de las participantes terminó convirtiéndose en un espectáculo cargado de tensión, declaraciones cruzadas y gestos desafiantes entre las dos creadoras de contenido.

Desde su llegada al evento, Calderón mostró una actitud provocadora que marcó el tono del encuentro. Durante la rueda de prensa previa al pesaje, la polémica influenciadora aseguró que su participación en el combate no respondía a un conflicto personal con ‘La Valdiri’, sino al interés del público por verlas enfrentarse. Sin embargo, sus palabras pronto se transformaron en ataques directos.

Así fue el pesaje entre Andrea Valdiri y Yina Calderón

Uno de los momentos más comentados se dio cuando Yina se refirió al vestuario de ‘La Valdiri’, quien apareció con un traje metálico de estilo futurista. “Pensé que era un mosco”, comentó le huilense entre risas, desatando la reacción inmediata de su contricante. “No, lo que pasa es que, así como La Matrix, vengo del futuro de la muñequera tan hijue… que te he dado”, respondió Valdiri, generando aplausos entre los asistentes.

A pesar de los comentarios, Andrea Valdiri mantuvo una actitud serena y, con una sonrisa desafiante, decidió quitarse el traje para mostrar su uniforme de entrenamiento. El gesto fue interpretado como una muestra de seguridad frente a su oponente y de confianza en la preparación física que ha venido adelantando para la pelea. Fue precisamente allí cuando lanzó una nueva indirecta hacia Yina Calderón.

“Pensé que iba a venir en traje de baño. Como vive criticando el cuerpo de los demás, pensé que ella tenía uno perfecto, pero no”, dijo la barranquillera, aumentando la tensión en el ambiente mientras los organizadores intentaban mantener el orden del evento. Aun así, el cruce de palabras se robó la atención de las cámaras y convirtió el pesaje en un espectáculo por sí mismo.

Después del pesaje, el streamer Westcol —uno de los anfitriones del evento— cuestionó a Andrea Valdiri sobre el potencial de Yina Calderón: “Yo no puedo pelear (con palabras) con una persona tan baja, ella ladra tanto que no le entiendo su idioma, entonces es difícil tener una comunicación con ella. Yo siento que nos vamos a arreglar mejor a los puños, que es lo que es y ya”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí