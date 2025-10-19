Yina Calderón y Andrea Valdiri: memes, reacciones, indirectas y más sobre su pelea

Stream Fighters 4 se llevó a cabo este 18 de octubre en el coliseo Medplus de Bogotá, con Yina Calderón y Andrea Valdiri como protagonistas del combate estelar. Sin embargo, la pelea terminó antes de lo esperado: Yina abandonó el ring apenas 8 segundos después de iniciar el primer round, tras recibir una seguidilla de golpes en la cara y el abdomen.

La decisión provocó reacciones inmediatas tanto en redes sociales como entre el público presente. ‘La Valdiri’, por ejemplo, se acercó varias veces a su contrincante para pedirle que continuara el enfrentamiento. “Le dije: ‘Yo te doy pasito, pero sigamos. No dejes que la gente se vaya así porque muchos pagaron vuelos, boletas y estuvieron horas en la transmisión’. ¡Te lo juro que le llegué a decir eso!”, contó la barranquillera en charla con The Corner TV.

La tensión se extendió más allá del ring. La mamá de Andrea Valdiri se acercó a las cuerdas gritando a Yina Calderón, mientras que Juliana Calderón (hermana de Yina), tuvo que ser contenida por su propio equipo para evitar un enfrentamiento con los familiares de la barranquillera, luego de que la abogada se mostrara exaltada, lanzando insultos y adoptando una actitud provocadora.

Las palabras de Westcol contra Yina Calderón

La indignación también se sintió entre el público. Molestos, varios asistentes comenzaron a lanzar objetos al ring, como botellas de agua, con la intención de agredir a Yina, mientras desde las gradas se escuchaba al unísono: “Se cagó”. Fue entonces cuando Westcol, organizador del evento, apareció en escena y arremetió contra la exparticipante de La casa de los famosos.

“Cuando hay una persona sin valores, sin honor y sin respeto no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada. ¡Valdiri, te mereces una buena pelea y una buena contrincante! Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan a Colombia", comentó el creador de contenido, quien le prometió a Andrea Valdiri que hará todo lo posible para que participe en la próxima edición de La Velada del Año, un evento similar organizado por el español Ibai Llanos.

Andrea Valdiri responde sin filtros tras su pelea con Yina Calderón

Tras el caos en el ring y las gradas, Valdiri tomó la palabra y no dudó en enviar un fuerte mensaje a su oponente. “Te pones a amenazar y tienes la lengua larga en redes sociales, hablando m*erda de todo el mundo, ¿y vienes a hacer esto? Loco, la muñequera que yo le metí no es nada para la cachetada que le va a dar la vida (...) ¡No seas irresponsable! Si sabes que es una competencia deportiva y tú nunca en tu vida has hecho ejercicio, entonces no te metas en esto’”, comentó a The Corner TV.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Aunque Yina Calderón no se ha pronunciado, su hermana Juliana sí lo hizo desde su cuenta de Instagram, dejando un mensaje que generó molestia entre el público por considerarse una burla hacia la organización y los fanáticos: “Siempre se dijo: ‘nunca subestimes al rival porque puede ser más inteligente que tú’ ¡Conejillos de indias!”.

Memes de la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón

#StreamFighters4

Yina Calderón luego de agarrarle la plata a Westcol y apostar contra ella misma: pic.twitter.com/ntm8vahyQK — 𝔻iego 𝕄𝕒𝕣í𝕟 🍷 (@Travelieso_911) October 19, 2025

Todos los que iban por yina calderon en estos momentos: pic.twitter.com/AequkN30Bq — Denyal (@deniaal_v) October 19, 2025

Nadie Yina Calderón pic.twitter.com/r4bMDwVCEL — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) October 19, 2025

Los 5 segundos que duró la pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón #StreamFighters4 pic.twitter.com/QSW3mFJxSt — Juanxxo (@Boss_juanr) October 19, 2025