Yina Calderón y Juliana Velásquez sorprendieron con video juntas. “Son igualitas”

La inesperada unión entre la actriz y cantante Juliana Velásquez y la creadora de contenido Yina Calderón desató una ola de comentarios en redes sociales. Ambas publicaron un video en Instagram en el que aparecen cantando y bailando juntas, sorprendiendo a sus seguidores por su innegable parecido físico y la química que mostraron frente a la cámara.

El clip, compartido inicialmente en la cuenta de Yina Calderón, muestra a las dos artistas interpretando un fragmento musical mientras sonríen y bromean entre ellas. Rápidamente, la publicación se propagó en otras plataformas como Facebook y TikTok, donde muchos usuarios destacaron que “parecen hermanas separadas al nacer”. El portal Pulzo reseñó que varios internautas quedaron confundidos y aseguraron que tuvieron que mirar dos veces para diferenciar a una de la otra.

Juliana Velásquez, ganadora del Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista en 2021 y recordada por su papel en la serie infantil Club 10, mantiene una imagen artística ligada a la actuación y la música pop alternativo. Por su parte, Yina Calderón es conocida por sus controversiales transmisiones en vivo, su incursión en el género popular y guaracha, y su estilo directo que suele dividir opiniones en redes. La colaboración entre ambas resultó inesperada precisamente porque sus trayectorias y estilos han seguido caminos muy distintos.

Más allá de las bromas por el parecido, algunos seguidores interpretaron este encuentro como una muestra de reconciliación entre dos mundos del entretenimiento que rara vez se cruzan: la escena musical formal y el contenido digital irreverente. Otros, en cambio, especularon sobre una posible estrategia para un proyecto musical o una colaboración en redes que busque aprovechar la viralidad que ya alcanzó el video.

Hasta el momento, ninguna de las dos ha confirmado si habrá una colaboración más formal. Sin embargo, la respuesta del público ha sido tan intensa que varios medios locales, entre ellos Pulzo, han recogido la noticia como uno de los momentos virales de la semana. La publicación en Instagram supera ya miles de reproducciones y cientos de comentarios, consolidando una vez más el poder de las redes sociales para generar conversación en torno a figuras de la farándula colombiana.

Para muchos fans, la aparición conjunta de Velásquez y Calderón es una prueba de que, en la era digital, los límites entre géneros, plataformas y estilos artísticos se desdibujan cada vez más.