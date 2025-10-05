Yina Calderón y La Segura tuvieron fuerte cruce de comentarios en redes. ¿Qué pasó?

Natalia Segura, conocida como La Segura participó en la primera temporada de La casa de los famosos. Por su parte, Yina Calderón hizo parte de la segunda edición, donde se caracterizó por ser una de las participantes más polémicas, tras protagonizar fuertes discusiones con sus compañeros.

¿Qué pasó con Yina Calderón y La Segura?

Las dos creadoras de contenido cuentan con un gran número de seguidores en sus redes sociales: La Segura tiene 10,3 millones en Instagram y Yina 886 mil. Cada una tiene un enfoque diferente. La caleña habla de maternidad, cocina, tips de belleza y bienestar y hasta hace sketches de humor, mientras que la empresaria de fajas se ha caracterizado más por las polémicas que ha generado con otros influenciadores.

Recientemente, Yina tildó a La Segura de “apagada”, por lo que la esposa de Ignacio Baladán no dudó en responderle de manera contundente: “Pero como lo dijo Westcol, si vos sos capaz de literalmente filtrar un video teniendo relaciones para figurar y para estar en la boca de todo el mundo. Si vos sos capaz de traicionar a una amiga a nivel nacional e internacional de la forma tan vil como lo hiciste, destruir la coherencia dentro del reality, pues vos sos capaz de lo que sea. Eso para ti es estar encendida y si así es estar encendida, pues yo prefiero no”.

De igual manera, dijo: “Eso fue lo que a vos te tocó capaz que para salir adelante, para sacar a tu familia adelante. O sea, qué sé yo, porque quizás vos haces un get ready with me y no te pega como a mí, un ejemplo como otros creadores, quizás vos hacés un blog y no te pega. Entonces, yo no sé“.

Aprovechó para referirse a la sección que Calderón hizo con La Toxi Costeña en el reality de convivencia, que, según ella, fue una copia de la que ella hizo con Karen Sevillano en la primera temporada: “Y de las personas que más despotricás, en realidad vos no las odiás. Vos querés ser como ellas. Y si no, hablemos de cuando copiaste tu chismosa de confianza, tanto que le copiaste hasta el coro. ¡El bochiche! Y no solo el coro, quisiste copiar el formato como tal, tal cual”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Finalmente, le recordó su polémica participación en el programa de convivenci

a: “O por ejemplo, cuando llegaste al reality y despotricaste de Melissa y después no querías solo ser amiga de ella, querías ser como ella. Todos lo vimos. Todos lo vimos. Yina, mi reina, haceme el favor y espero que estés feliz porque hoy hubo dedicada de video. Ay, no, todo el video del get ready with me hablándote a vos".