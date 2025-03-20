¿Yina Calderón y Melissa Gate trabajarán juntas en nuevo proyecto? Esto se sabe

En el mundo de la farándula colombiana pocas rivalidades han sido tan comentadas como la de Yina Calderón y Melissa Gate. Ambas, protagonistas de momentos polémicos dentro y fuera de los realities en los que han participado, parecían destinadas a no coincidir en ningún espacio más allá de la confrontación mediática. Sin embargo, los últimos días han dado un giro inesperado a esta historia: un video compartido por Calderón en su cuenta de Instagram ha encendido los rumores sobre una posible colaboración entre las dos figuras.

¿Yina Calderón y Melissa Gate trabajarán juntas?

En el clip, Yina aparece junto a Melissa con un mensaje en tono irónico: “Si sola no me soportan, con Meli menos”. La frase, lejos de sonar a confrontación, fue tomada por sus seguidores como una señal de reconciliación e incluso de trabajo conjunto. La publicación se viralizó rápidamente y abrió un debate en redes sociales sobre qué estarían planeando estas dos personalidades tan distintas como explosivas.

La posibilidad de un proyecto conjunto resulta llamativa si se tiene en cuenta que ambas venían de una relación marcada por la tensión. Durante su paso por La Casa de los Famosos, Melissa Gate había advertido que no quería entrar en conflictos, pero la cercanía con Yina siempre fue vista con recelo. Incluso, recientemente, un amigo cercano a la DJ aseguró que Melissa había estado “evitándola”, lo que reforzaba la idea de que la relación entre ambas aún estaba lejos de ser fluida.

¿Qué pasó entre Yina y Melissa?

Aun así, Yina ha dejado entrever que siente empatía hacia Melissa y que no descarta fortalecer un vínculo que, en apariencia, parecía imposible. Este cambio de tono puede ser también una estrategia: tanto Calderón como Gate han demostrado que saben aprovechar la atención mediática para impulsar nuevos proyectos artísticos o comerciales.

Los seguidores, por su parte, ya especulan sobre las formas que podría tomar esta alianza. Algunos creen que se trataría de una colaboración musical, aprovechando la faceta de Yina como DJ; otros hablan de una aparición conjunta en un programa de televisión o en un show digital. Sea cual sea el camino, lo cierto es que la unión de estas dos personalidades promete polémica, rating y, sobre todo, conversación en redes sociales.

Por ahora, ninguna de las dos ha confirmado oficialmente de qué se trata el proyecto. Lo único claro es que, después de meses de distancia y rumores de enemistad, Yina Calderón y Melissa Gate han logrado captar nuevamente la atención del público. Y, como suele suceder en la farándula colombiana, basta un video de pocos segundos para poner a todos a hablar.